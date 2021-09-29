Если не пренебрегать правилами безопасности и не нарушать инструкцию, электрообогреватели любого типа безопасны.

Перед включением прибора следует убедиться в том, что кабель, его питающий, не натянут, не перекручен, не поврежден, а штепсельная вилка вставлена в розетку плотно, обеспечивая надежный контакт. Без заземления практически все электрообогреватели эксплуатировать нельзя. Следовательно, подключают такие приборы в трехпроводную сеть 220 В, имеющую защитный 3-й проводник, через розетки с заземляющими контактами.

«Во избежание несчастных случаев и пожаров при использовании электрообогревателей запрещается: пользоваться самодельными или поврежденными приборами; подключать их несколько в одну розетку, что может привести к перегрузке электропроводки и вызвать ее замыкание; размещать провода обогревателя под коврами и другими покрытиями, ставить на них тяжелые предметы; оставлять детей без присмотра при включенном электроприборе; использовать его как сушилку для вещей; оставлять включенным на ночь или располагать вблизи штор, мебели и прочих сгораемых предметов», – предупреждает госинспектор по энергетическому и газовому надзору Сергей Пантелеенко.

Вообще, у любой электротехники есть срок эксплуатации, и использовать ее после его истечения весьма рискованно.