Представительство по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по Буда-Кошелевскому району информирует о поступлении санаторных путевок в здравницы Республики Беларусь.

Путевки для детей от 3-х до 6-ти лет выделяются бесплатно, а для родителей – с оплатой 15% от стоимости взрослой путевки. Получить санаторно-курортное лечение можно: в санатории «Чабарок» в Минской области (1 путевка с 4 октября), в санатории «Ченки» в Гомельской области (4 путевки с 5 октября, 1 путевка с 26 октября, 1 путевка с 23 ноября, 1 путевка с 10 декабря), в санатории «Рассвет» в Минской области (1 путевка с 5 октября, 1 путевка с 5 декабря), в санатории «Поречье» в Гродненской области (1 путевка с 8 октября), в санатории «Алеся» в Брестской области (1 путевка с 21 октября), в санатории «Золотые пески» в Гомельской области (2 путевки с 10 ноября), в санатории «Брестагроздравница» в Брестской области (1 путевка с 17 ноября).

У родителей с детьми в возрасте от 3-х до 6-ти лет есть возможность оздоровиться и в здравницах, расположенных на Черноморском побережье. Условия оплаты за путевку те же. Так, мы можем предложить 2 путевки в санаторий «Белая Русь» в Туапсе (с 23 октября), 2 путевки в санаторий «Белоруссия» в Мисхоре (с 28 октября и 25 ноября) и 1 путевку в санаторий «Беларусь» в Сочи (с 6 декабря).

Для получения необходимой информации можно обратиться к ведущему специалисту по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Наталье Владимировне Гапоник по тел. 8-02336-7-62-59, а также по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина 2, каб. №202.

Наталья НИКОЛАЕВА