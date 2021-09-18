На месте старого здания построят новое. Именно строительство нового крыла школы, а не реконструкция действующего, продиктовано, прежде всего, самым важным требованием – проведением образовательного процесса в безопасных условиях.

В сентябре 1956 года в жизни коммунаровцев произошло важное событие – Гомельский строительный трест №10 сдал в эксплуатацию здание новой школы. Учреждение образования было построено по генеральному плану застройки Коммунаровской МТС за счет средств, выделенных Министерством сельского хозяйства БССР. В школе функционировали учебные классы, физлаборатория, спортзал, мастерская, библиотека, пионерская комната.

В 1965-м возвели трехэтажное здание, в котором разместился детский дом. Школа и детский дом были реорганизованы в Коммунаровскую школу-интернат. В ней учились дети, проживающие в Коммунаре, и 260 воспитанников из других районов Гомельщины. 1 июня 1973 года Коммунаровская средняя школа-интернат получила статус общеобразовательной и перешла на режим продленного дня и кабинетную систему обу-чения. В 1973-1974 годах в ней оборудовали учебные кабинеты белорусского языка и литературы, русского языка и литературы, истории и географии, химии, биологии, математики, физики, иностранного языка, начальной военной подготовки, автодела. Было создано 8 групп продленного дня в 1-8 классах. В школе работал интернат на 60 ученических мест.

В 2010-м году старую школу проведенная экспертиза признала аварийной, и с того времени она не эксплуатировалась. Учебно-воспитательный процесс тем не менее организовали в соответствии со всеми образовательными стандартами: занятия проводятся в трехэтажном корпусе, несколько классов начального звена разместились в детском саду, для занятий физкультурой задействовали спортивный зал во Дворце культуры.

Как рассказала «Авангарду» начальник отдела образования, спорта и туризма рай-исполкома Елена Парфененко, на месте старого здания будет возведено совершенно новое, примыкающее к основному корпусу. В первую очередь в нем разместятся 12 клас-сных и 3 спальные комнаты для учащихся 1-4-х классов. Ведь Коммунар – поселок, в котором проживает много молодых семей, в нем строится новое жилье. Ребятишки из новостроек также станут учениками местной школы.

В новом здании будут размещены и оборудованные по последнему слову техники кабинеты химии, физики, информатики, биологии, обслуживающего труда. Просторные актовый и спортивный залы станут местом проведения различных массовых мероприятий. Ну и как же без тренажерного зала. Столярную и слесарную мастерские планируется оборудовать профильными современными станками, даже муфельная печь предусмотрена. Новостройка поможет решить и еще один, не менее важный вопрос – расширение обеденного зала и модернизацию пищеблока.

Надо отметить, что должное внимание и необходимую поддержку при строительстве новых социальных объектов в районе оказывает руководство области. Так, в прошлом году благодаря областному финансированию введен в эксплуатацию Дворец культуры. Председатель облисполкома Геннадий Соловей лично принимает участие в рабочих совещаниях по строительству крыла школы. На последнем Геннадий Михайлович инициировал строительство площадки для проведения школьных линеек.

Строительство нового здания школы станет очередным желанным подарком жителям Коммунара к вековому юбилею. Ведь вклад в молодое поколение сегодня – верный способ стабильности и поступательного развития в будущем.

Наталья ЛОГУНОВА