Опрос на такую тему мы провели среди буда-кошелевцев, приурочив его к неделе мобильности, которая проводится ежегодно с 16 по 22 сентября.

Владимир ЛАХМАКОВ, заместитель директора по учебной работе Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– У меня есть личный автомобиль и я всегда езжу на нем: и на работу, и в Гомель, и в лес на выходные. На электричке не хочу, все-таки сейчас это небезопасно из-за вируса. Я думаю, что на общественном транспорте было бы однозначно дешевле добираться, но это не всегда удобно: транспорт может прийти раньше или позже. Преподаватели и учащиеся часто не успевают по расписанию.

Ренат ИВАНЕНКО, учащийся 2-го курса аграрно-технического колледжа:

– Просыпаюсь примерно в 7.10 и уже в 7.30 еду на автобусе в колледж. Живу я на улице Ленина, дорога занимает всего 5 минут. А если опаздываю на автобус, иду пешком. Но чаще всего добираюсь на велосипеде, на нем можно приехать в колледж за 15 минут.

Алексей ТАБОРКО, мастер Буда-Кошелевского РЭС:

– Я добираюсь до работы чаще всего на машине, бывает – на велосипеде. Все зависит от погоды. А вообще, мы с женой и маленьким ребенком любим прогуляться пешком.

Надежда КУЗЬМЕНКОВА, уборщик служебных помещений РЭС:

– Вот уже 15 лет добираюсь до работы на велосипеде. Живу недалеко, минут 30 пешком занимает дорога, а на велосипеде вообще 10-15 выходит. Зимой, конечно, пешком хожу. Машину я не хочу, так как сама боюсь водить.

Алина ЮРИНСКАЯ

фото Юрия ЕЖОВА