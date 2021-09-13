Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время международной конференции “Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека”.

“Сегодня в социально-трудовой сфере есть много новых вызовов и угроз. Часть из них возникает по объективным причинам, та же цифровизация, глобализация. Но есть и те угрозы, которые намеренно, искусственно создаются определенными политическими силами. Это в первую очередь то, что ряд стран сегодня совершено незаконно, в обход международных правил и норм применяют к другим государствам различные санкции. В результате страдают все слои общества – от работников предприятий до пенсионеров и детей, – подчеркнул председатель ФПБ. – И надо понимать, что эта тема касается не только Беларуси. С этой проблемой столкнулись очень многие государства. США более 100 раз вводили такие меры в отношении десятков стран, Евросоюз – порядка 20 раз. Это агрессия в чистом виде. И стремление разделить мир на сильных, которых позволено все, и слабых, – которые должны подчиняться и становиться еще слабее. Это попытка ограничить суверенитет стран для того, чтобы усилить свое политическое влияние и получить экономическую выгоду. Таким образом, свое благополучие они строят за счет других государств. Это очень опасная тенденция в целом для мира. Подрывается международное право. Скажу больше, такими действиями Евросоюз делает слабой и недееспособной, и фактически разрушает Организацию Объединенных Наций. Поскольку полностью игнорирует то, что прописано в уставе, резолюциях и других документах ООН.”

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