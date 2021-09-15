Злоумышленниками в сети Интернет создана страница, на которой обещают выигрыш денежной суммы при условии рассылки сообщения 20 друзьям и 5 группам (чатам). Участникам обещают премию в размере до 1000 рублей.

ВНИМАНИЕ! Белоруснефть такой «акции» НЕ ПРОВОДИТ!

Информацию обо всех проводимых акциях мы размещаем на нашем официальном сайте azs.belorusneft.by в разделе «Акции и предложения».

Также сообщается и об аналогичной «акции» от имени торговой сети «Евроопт». Мошенники предлагают пройти опрос, за это получить купон на продукты либо приличное денежное вознаграждение. Представители «Евроопта» также опровергли информацию о проведении каких-либо подобных опросов.

Специалисты еще раз предупреждают, что не следует открывать ссылки сомнительного содержания, а также переходить на подозрительные сайты. Мошенники таким способом пытаются завладеть личными данными граждан, чтобы использовать их в своих целях. Будьте внимательны и проверяйте поступающую информацию.

Не переходите по подозрительным ссылкам. Будьте внимательны!