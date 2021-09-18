В эти дни у работников почты хлопот добавилось. И это не случайно, ведь в самом разгаре подписка на газеты и журналы на четвертый квартал.

Жители района, несмотря на современные информационные технологии и возрастающую роль интернета, по-прежнему остаются верны печатным изданиям. Не скрою, меня, как представителя районки, безусловно радует, что «Авангард» приходит во многие дома будакошелевцев. В разгар подписной кампании мы побывали в отделении почтовой связи в Ивольске и познакомились с Натальей Рамкевич, практически четверть века она трудится на почте.

– В декабре 1996-го года первый раз я переступила порог ставшего впоследствии родным почтового отделения, и вот уже без малого 25 лет тружусь на этом поприще, – делится начальник отделения почтовой связи. – Признаюсь, плюсов в моей работе больше, чем минусов. Прежде всего, я занимаюсь любимым делом, а это, пожалуй, самое главное. Мне по душе работать с людьми, ведь в современной жизни все меньше остается места для живого общения, а представители нашей профессии в некотором роде восполняют этот пробел.

Наша героиня отмечает, что случайные люди на почте не задерживаются, ведь здесь нужно не только хорошо знать специфику и тонкости работы, но и уметь наладить контакт с людьми. Каждый рабочий день Натальи Михайловны наполнен новыми событиями. Сегодня она не только начальник отделения почтовой связи «Ивольск», но и выполняет функции почтальона, обслуживая жителей родной деревни. В свое время она отучилась на ткачиху, успела поработать на одной из фабрик в Чернигове. Затем вышла замуж и вместе с супругом вернулась на свою малую родину, в Ивольск.

Свой первый рабочий день в качестве почтальона Наталья Михайловна помнит и сегодня. Тогда она очень волновалась, ведь не хотелось подвести своих.

Признаюсь, глядя на то, как эта миловидная и приветливая женщина общается с посетителями, понимаешь, что человек действительно находится на своем месте.

– Это на первый взгляд может показаться, что труд почтовых работников тихий и незаметный, но это далеко не так. Вовремя полученные пенсия, долгожданное письмо, посылка или любимая газета еще раз подтверждают важность нашего труда, – говорит Наталья Михайловна.

По словам собеседницы, сегодня отделение почтовой связи в Ивольске на своем участке полностью выполняет план по подписке: жители с удовольствием выписывают «Авангард», «СБ. Беларусь сегодня», «Гомельскую праўду». Конечно, районка вне конкуренции, ведь из нее можно не только узнать все самые свежие и актуальные новости района и страны, но и прочитать про таких же сельских тружеников, своих земляков.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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