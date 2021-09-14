Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости. Она проходила в знаковый день — в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на символизм нового праздника. «События 17 сентября далекого 1939 года стали важной вехой в истории формирования белорусской нации. У нас много праздников, мы их ценим. Есть праздник Дня Победы, духовные наши праздники — Пасха, Рождество Христово и так далее. Но только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939 года. — Прим. БЕЛТА), не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут — вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним», — сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что в преддверии этой судьбоносной исторической даты, дня воссоединения Западной и Восточной Беларуси, закладывается новая традиция — чествовать заслуженных белорусов.

Президент подчеркнул, что сегодня во Дворце Независимости собрались талантливые и трудолюбивые, истинные патриоты, смелые и надежные, преданные своему делу и государству люди, сплоченные одной целью — сохранить страну для будущих поколений.

По его словам, всех собравшихся объединяет патриотизм и любовь к родине. «Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший, после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, Telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети», — подчеркнул белорусский лидер.

Отдельно глава государства заострил внимание на личности Владимира Ивановича Слободчикова, который удостоен звания народного художника Беларуси. Этот великий мастер вырастил плеяду учеников, ставших известными художниками и лауреатами престижных конкурсов скульптуры. «Удивительный человек, через творчество которого красной нитью проходит любовь к своей Родине, гордость за достижения прошлого и настоящего, память о трагических и героических страницах нашей истории, восхищение подвигами и героизмом соотечественников. Реалист. Это и есть патриотизм. Это и есть пример той самой борьбы за сохранение наших национальных ценностей, которыми все мы, белорусы, сегодня особенно дорожим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Знаете, много талантливых и великих. Но я ценю величие в тех людях, которые порождают себе подобных — таких же талантливых. Вырос, стал великим — сделай еще десяток таких и ты будешь прославлен в веках», — отметил Президент.

Президент поздравил весь белорусский народ с наступающим великим праздником — Днем народного единства, пожелав крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых достижений во благо родной Беларуси. «Как говорили наши мудрые предки, земля народом сильна. И Беларусь не раз подтверждала эту мудрость в своей истории. Чтобы оставить будущим поколениям память о своем историческом опыте, мы воплощаем ее в государственных праздниках. В таких, которые напоминают о великой ценности мира на родной земле, независимости страны и сплоченности нашей нации», — сказал глава государства.

Глава государства вручил орден Отечества І степени Виктору Шейману, Управляющему делами Президента Республики Беларусь (с 2013 по июнь 2021 года), орден «За службу Родине» III степени — начальнику 19-й пограничной группы погранслужбы Владиславу Бруеву и начальнику 20-го пограничного отряда погранслужбы Андрею Волкову.

Ордена Почета удостоены заместитель министра финансов Владислав Татаринович, директор третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» Александр Горбачев, трактористы-машинисты СПК «Негневичи», ОАО «Принеманский» и ОАО «Щорсы» Новогрудского района Леонид Дорошкевич, Игорь Караневский и Борис Лобач. Эта же награда вручена начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району города Гомеля Наталье Ткачевой, генеральному директору РУП «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» Виктору Шайбаку. Орденом Франциска Скорины отмечен председатель Гомельского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» Тимофей Глушаков.

Лукашенко похвалил Алехно: «Мало того, что талантливый, так еще и патриот

Александр Лукашенко также вручил дипломы о присвоении почетных званий большой группе представителей различных сфер. Звания заслуженного артиста удостоены эстрадный певец Руслан Алехно, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова и артист-вокалист (солист) — ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Татьяна Третьяк. И каждый из них выразил желание выступить с ответным словом, хотя изначально это не было предусмотрено в сценарии мероприятия.

Как признался Руслан Алехно, для него получение почетного звания — это очень большая награда и важное событие. «Это заслуга моей семьи, признание белорусского народа, моих поклонников и лично ваше, Александр Григорьевич. Я глубоко осознаю, верю и сделаю все, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов, а главное — шел на их концерты, — сказал артист. — Звание — большая ответственность, новый этап, который дает возможность каждому артисту стать сильнее и лучше. Еще раз выражаю благодарность стране, народу и лично вам, Александр Григорьевич».

«Для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой, — заявил Президент в ответ на слова артиста. — Они были на виду, а те, кто не был на виду, стали видными благодаря тому, что целый шквал атак обрушился на них. Выдержали. Таких, как Руслан, к сожалению, немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели», — обратил внимание глава государства.

В качестве примера он привел таких людей, как Руслан Алехно: «А вот его вы видели и до событий, и во время, и после. Мало того, что он талантливый человек, он остался человеком-патриотом. Это надо ценить. Я это очень ценю. Оценят это и люди. Просто надо время».

Артисты — это не только голос. Это еще и душа

Ольга Нефедова начала выступление со слов благодарности Президенту, народу, военным, медикам — всем тем, кто отстоял страну. Она отметила, что сегодняшний день является значимой датой в истории театра Янки Купалы. 14 сентября 1920 года в его здании был торжественно открыт Белорусский государственный театр. Обращаясь к Президенту, артистка подчеркнула: «Я благодарна вам лично за то, что вы его сделали в 2013 году, за то, что вы подарили и нам, актерам, и всему народу достойное, замечательное здание, в котором мы будем, несмотря ни на что, прославлять нашу страну. Спасибо».

Татьяна Третьяк рассказала, что для нее большая честь и ответственность служить в Большом театре. «Где бы я ни выступала — на больших, маленьких площадках, в нашей стране, в малых городах, больших, за рубежом, в огромных концертных залах, с зарубежными дирижерами, певцами, исполнителями — я всегда понимала, что представляю свою родную страну, свою Беларусь, что именно в данный момент, как бы высокопарно это ни звучало, я лицо Беларуси, за мной — страна, мой родной театр. Я понимала эту ответственность», — сказала она.

Артистка также вспомнила речь Александра Лукашенко во время торжественного концерта 3 июля. «Вы абсолютно точно сказали, что дело артиста — заниматься творчеством. Бог нам даровал талант, мы посвятили его огранке много лет. И мы должны нести этот дар, этот свет людям, тем, кто приходит в наши залы. Мы должны давать возможность насладиться нашим творчеством. Большинство моих коллег и тех, кто находится в этом зале, мы все поддерживаем ваши слова и подписываемся под ними», — подчеркнул она.

Президент на это заметил, что для артистов важно не столько качество исполнения, сколько то, что они вкладывают душу в свое творчество, поддерживают духовную связь со своим народом. «Артисты — это не только голос. Это еще и душа. Есть многие, кто имеет голоса, но у них нет души, — заметил Александр Лукашенко. — Вы подпитываетесь тем, что есть в народе, от земли. Если этого нет, если творческий человек, спортсмен куда-то сбежал — никогда он не будет ни артистом, ни спортсменом. Можно только сожалеть».

«Вам многое дано. Люди плачут, когда вы поете, исполняете роль, просто говорите. Люди могут стать на колени, преклониться перед вами. Они с восторгом смотрят на многих из вас. И вы это должны ценить», — убежден белорусский лидер.

В этом смысле можно провести аналогии между служением народу творческих людей и государственных деятелей, считает Александр Лукашенко. «Мы зависимы полностью от этих людей, и мы должны чувствовать ответственность перед этими людьми, если мы настоящие. Если президенты, чиновники не пришли, чтобы карман набить и куда-то свинтить, они будут поступать так же. Если артисты настоящие, они останутся настоящими, будут помнить, что эта земля — это народ, без этого ни их, ни нас нет, если мы настоящие», — заявил Президент

Кто такие единомышленники?

Заслуженными деятелями науки стали директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Александр Локотко, профессор кафедры физики и общеинженерных дисциплин Военной академии Валерий Лойко, первый проректор Белорусского государственного технологического университета Александр Цыганов.

Как отметил Валерий Лойко, во Дворце Независимости собрались единомышленники. И это не те, кто думает одинаково, а те, кто думает об одном и том же: как сделать Беларусь процветающей. «Те, кто отмечен наградами, должны делать новые шаги вперед, быть более сильными и быть примером для всех, с кем работает, чтобы свои знания распространять на всех, — сказал он. — Нужно работать. Думаю, мы все будем работать более плодотворно, чтобы наша страна процветала».

Почетными званиями отмечены работники сферы образования. Диплом «Заслуженный учитель Республики Беларусь» Президент вручил учителю русского языка и литературы средней школы №1 города Круглое Олегу Головкову, «Заслуженный работник образования Республики Беларусь» — ректору Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александру Жуку, директору Брестского государственного колледжа связи Михаилу Куишу, проректору по учебной работе Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Наталье Коневаловой.

Члену Белорусского союза художников Василию Костюченко и художественному руководителю заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца «Медуница» Валентине Кондратьевой присвоено звание заслуженного деятеля искусств.

Звания заслуженного врача удостоены представители сферы здравоохранения: заместитель главного врача (по паллиативной помощи) Могилевского областного онкологического диспансера и заместитель главного врача по хирургической помощи Могилевской областной клинической больницы Антон Лысов и Игорь Савостенко, врач-хирург — заведующий операционным блоком хирургического отделения государственного учреждения «1-й военный госпиталь органов пограничной службы Республики Беларусь» Сергей Дедунов, врач-оториноларинголог (заведующий) оториноларингологического отделения Минской областной детской клинической больницы Елена Корженевич.

Глава государства также вручил дипломы о присвоении звания заслуженного работника сельского хозяйства руководителю фермерского хозяйства в Дрибинском районе Владимиру Рингу, заслуженного тренера — тренеру-преподавателю по художественной гимнастике Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Марине Лобач.

Медали «За отвагу» удостоены герои нашего времени

Среди награжденных государственными наградами — и представители силовых структур. Некоторые из них удостоены медали «За отвагу», однако в силу специфики их деятельности фамилии и лица этих людей пока нельзя раскрывать для широкой общественности. «Это герои нашего времени. О них, конечно, не скажут. Они, к сожалению, как люди пока закрытые от общества, но они проводят очень серьезные военные и острые операции, — обратил внимание Президент. — Эта медаль — это редкость. И это действительно ребята, которые сейчас с риском для жизни, защищая нас, совершают и проводят тяжелые, острые операции. Ребята, спасибо вам огромное! Вы — настоящие».