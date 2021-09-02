Идеологи района обсудили самые важные и актуальные вопросы работы на ближайший месяц: поговорили о молодых специалистах, биометрических паспортах и производственном травматизме.

Очередное совещание идеологического актива предприятий города и района прошло на базе КСУП «Губичи». Идеологи пообщались на мехдворе с директором предприятия, Михаилом Рыбиком, обсудили условия для молодых специалистов, отношения с коллективом и посетили столовую. После этого гостей приняли в Губичском СДК с концертной программой. На обсуждение были вынесены вопросы закрепления в районе молодых специалистов, внедрения биометрических документов. Также говорилось о состоянии охраны труда и производственном травматизме.

Алина ЮРИНСКАЯ

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