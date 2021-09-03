Специалисты по охране труда и безопасности провели беседу с руководителями учреждений образования и их заместителями по вопросам соблюдения законодательства охраны труда и мерах безопасности.

Участие в семинаре приняли инспектор Буда-Кошелевской энергогазинспекции Виктор Коротчиков, главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления государственного департамента инспекции труда Александр Дударенко, начальник отдела занятости райисполкома Татьяна Адашкевич, инженер по охране труда районного центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Владислав Шестопалов.

Были затронуты вопросы инспектирования коллективов по технике безопасности, технического оснащения электощитовых и противопожарного оборудования, производственного травматизма. Руководители учреждений образования и их заместители активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы.

Алина ЮРИНСКАЯ

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