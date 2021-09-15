Молодежь. Здоровье. Образ жизни

Здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные основные задачи, выбрать соответствующую будущую профессию, достигать задуманных целей, преодолевать трудности, развивать гармоничную и здоровую личность. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую, полноценную и активную жизнь.

Здоровый образ жизни — это стиль жизни, способный обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения, это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности, продление творческого долголетия. Поэтому формирование этого стиля жизни у населения — важнейшая социальная задача государственного значения и масштаба в Республике Беларусь. По оценке ВОЗ, решающее влияние на формирование здоровья человека оказывает его образ жизни. Следует отметить, что наиболее значимой социальной группой в вопросе пропаганды и информирования о важности активного и здорового образа жизни является молодёжь, в частности дети, подростки школьного возраста, студенты. Именно в этот период происходит формирование системы ценностей человека, становление его в морально-нравственном плане, закрепление его здоровья. Как показывает статистика, молодёжь остаётся наиболее подверженной негативному влиянию вредных привычек.

Здоровье подрастающего поколения, популяризация здорового образа жизни, повышение имиджа и престижа ЗОЖ, формирование здорового стиля поведения молодежи Белоруссии – является одним из приоритетных направлением социальной политики развития нашего государства.

Здоровье молодёжи во многом зависит от образа жизни, в частности от привычек. Полезные привычки помогают формированию гармоничной и здоровой развитой личности, а вредные тормозят ее становление. К вредным привычкам можно отнести нерациональный режим дня, нерациональное питание, низкую физическую активность, малоподвижный образ жизни, неграмотное половое и сексуальное поведение, потребление табакокурения, алкоголя, наркотиков. Эти привычки могут, незаметно перерасти в порок, способный испортить жизнь человека.

Состояние здоровья человека – естественный капитал, одна часть которого является наследственной, а другая – приобретенной в результате усилий самого человека и общества. От качества медицинского обслуживания здоровье зависит лишь на 10%, а на 50% – от того образа жизни, который ведет каждый гражданин. Так трактуем нам ВОЗ.

Действенная политика профилактики и укрепления здоровья молодого поколения возможна при активном участии всего население в этом процессе, в т.ч. учреждений и организации всех уровней: медицинских, спортивных, культурно-образовательных, учебно-воспитательных, которые заключаются в организации, поддержке и поощрении процессов формирования здорового образа жизни, грамотном управлении и направлении молодежи по «здоровому вектору». Решению поставленных задач будет способствовать создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы общения, применение медицинских, профилактических, профессионально-педагогических, спортивных знаний в формировании здорового образа жизни у молодежи.

Актуальные вопросы ЗОЖ посвящены тематикам дней Недели:

* 20 сентября — Пирамида питания;

* 21 сентября – Безопасная среда;

* 22 сентября — Профилактика зависимостей;

* 23 сентября – Профилактика негативных явлений в молодежной среде;

* 24 сентября – Двигательная активность.

В период проведения Недели здоровья по телефонам прямых линий в УЗ «Буда- Кошелевская ЦРБ» можно будет получить консультации:

— врача-акушера-гинеколога Самариковой В.В. 20 сентября 2021 года с 14.00 до 15.00 по телефону 7-71-16;

— районного педиатра Лозко М.В. 21 сентября 2021 года с 10 до 11 часов по тел. 7-14-68;

Так же психологическую помощь можно получить в УЗ « Буда-Кошелёвская ЦРБ» ежедневно на анонимной основе:

Врач-психотерапевт: 7-66-57;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.