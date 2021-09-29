В ходе проведения специальных мероприятий в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Виталий Подзерун, начальник отдела внутренних дел райисполкома:

— Для нас, сотрудников органов внутренних дел, это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Правоохранитель, который погиб, как герой, защищая интересы своей страны, – образец мужества и пример для подражания. Сегодня для нас дело чести продолжить борьбу с теми, кто трусливо спрятался за спиной зомбированного убийцы нашего коллеги. Ведь именно они, год назад взбудоражившие нашу страну и продолжающие это делать и сейчас, должны ответить за все свои преступления. Сегодня делом чести для сотрудников правопорядка найти и тех, кто быстро подхватил эту новость в соцсетях и позиционирует убийцу как героя.

Елена Некрашевич, директор средней школы №1 г. Буда-Кошелево:

– Убийство человека – это большая трагедия. Вдвойне страшно, если это происходит, когда он выполняет свой профессиональный долг. То, что произошло в Минске, в очередной раз показывает, насколько далеко могут зайти участники экстремистских группировок ради достижения своих целей. На мой взгляд, убийство сотрудника КГБ при исполнении – это очередной вызов нашему обществу от оппонентов действующей власти. Считаю, что нужно применять самые жесткие и радикальные меры для предотвращения случаев терроризма, чтобы в дальнейшем таких трагедий не повторялось.

Татьяна Павлюкова, заместитель директора Буда-Кошелевского опытного лесхоза:

– Всегда тяжело слышать новости, когда гибнут люди. Но особенно тяжело, когда это происходит в мирное время. Глубоко потрясена эти случаем. Сторонники перемен, перепробовав все немыслимые способы раскачать ситуацию в стране, сегодня берут в оборот самые страшные способы – посягательство на человеческую жизнь. Но страшно и то, насколько они зомбированы, что, заведомо зная о неправомерности своих действий, идут до конца.

Елена Зубарь, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №1 райцентра:

– Становится страшно от осознания того, насколько беспринципными и жестокими могут быть поступки людей, преследующих определенные цели, направленные на дестабилизацию нашего общества. Экстремизм и терроризм – это то, с чем никогда не должны сталкиваться наши дети. Надо понимать, что сотрудники КГБ в первую очередь стоят на защите наших интересов и интересов нашей страны. Офицер госбезопасности, пожертвовав своей жизнью, возможно, уберег многих людей, пресекая очередную попытку терроризма.