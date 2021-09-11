Устойчивое финансово-экономическое положение, постоянное расширение и увеличение производственных объектов и мощностей, хорошая материально-техническая база – все эти факторы способствуют тому, что сельхозпредприятию сегодня нужны новые кадры – специалисты и представители рабочих специальностей.

О том, что их здесь действительно ждут, подтверждает и то, что буквально через пару-тройку месяцев завершится строительство 12-квартирного жилого дома. Новостройка расположена прямо в центре Морозович, напротив административного здания сельхозпредприятия. И половина квартир предназначена для работников, которые на сегодняшний день востребованы в филиале, – прежде всего механизаторов, ветврача, бухгалтера, управляющего или бригадира МТФ. Вторая половина будет распределена среди нынешних работников, нуждающихся в жилье.

Как рассказал директор Александр Хаврученко, буквально к 1 декабря новоселы уже смогут въехать в благоустроенные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, оборудованные индивидуальным газовым оборудованием, газовыми плитами, ванными комнатами и санузлами. К каждой квартире прилагается еще и свой погреб. Александр Николаевич добавляет, что строительство жилого дома позволяет разрешить сразу несколько проблемных моментов. Во-первых, решается вопрос предоставления жилья работникам сельхозпредприятия и привлечения новых кадров. Во-вторых, это даже не строительство, а масштабная реконструкция старого здания местного детского сада. Более десяти лет оно входило в перечень неиспользуемого имущества, находящегося в коммунальной собственности. Был в «биографии» здания и неудачный опыт передачи частному предприятию: детский сад купили за минимальную цену, но вторую жизнь объекту так и не дали. А сегодня это новый жилой дом, так необходимый людям.

О том, что стройка завершится в срок, наглядно демонстрируют и строители. С июня не менее 15 человек трудятся на объекте ежедневно. Фронт выполняемых работ действительно широк: обновлению и замене подлежат стены, полы, окна, крыша, коммуникации. Предусмотрено благоустройство придомовой и дворовой территории с непременным озеленением. Строительные работы выполняет «Химремонт», заказчиком выступает ОАО «Гомельский химический завод».

К слову, сегодня это не единственный строительный объект в филиале «Морозовичи-Агро». В сентябре завершается строительство двух телятников на ДМБ «Бушевка». Новые производственные площади предназначены для содержания молодняка по 200 голов в каждом в возрасте до 2-х месяцев и с 2-х до пяти месяцев и позволят в разы улучшить технологию содержания животных, что, в свою очередь, непременно скажется и на финансовом благополучии всего предприятия.



Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец