В ходе встречи с работниками сельхозпредприятия обсудили ряд актуальных вопросов, а также подвели итоги уборочной кампании и наметили планы на будущее.

Как отметил первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко, на урожай нынешнего года в значительной степени повлияли погодные условия. Тем не менее, аграрии сделали все от них зависящее, чтобы убрать хлеб качественно и без потерь.

– Главный экзамен уже позади, но расслабляться не стоит. На сегодняшний день перед нами стоит задача номер один – заготовка кукурузы на силос, чтобы обеспечить поголовье крупного рогатого скота кормами на предстоящую зиму. И в этой части всем предстоит хорошо потрудиться. К тому же, уже сейчас нужно подготавливать почву под будущий урожай, – подчеркнул Олег Архипенко.

Следует отметить, что мероприятие прошло в формате открытого диалога, когда каждый желающий мог задать интересующие вопросы.

Несмотря на то, что уборочная страда уже позади, в хозяйстве есть те, кто еще не успел получить свои заслуженные награды. Искренние слова благодарности звучали в адрес водителей, перевезших более 1500 тонн зерна нового урожая, Александра Лутенкова и Игоря Куксы. Олег Леонидович поблагодарил аграриев за самоотверженный и плодотворный труд и вручил дипломы от районного исполнительного комитета.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора