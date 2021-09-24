Картошкой еще поделимся с другими

Осень — пора продовольственного изобилия. Подоспел новый урожай овощей и фруктов, идет уборка картофеля и сахарной свеклы, крупяных культур и кукурузы. Одним словом, осень — забот восемь, как говорят в народе. В простом, работящем народе. Но вот незадача: находятся бездельники, которые, лежа на диване или в теплом «офисе», спекулируют на непростой из-за затяжных дождей уборочной страде (а когда она была легкой?), сочиняют небылицы и вбрасывают фейки. Подлые, в общем-то, людишки… Недавно в интернет просочилась невесть на чем основанная утка: мол, в Беларуси просто катастрофический недобор картофеля, а потому приходится закупать его в Украине. Притом что на самом деле наша республика — традиционный экспортер второго хлеба, фермеры и крупные хозяйства заранее заключают договоры с зарубежными партнерами на поставки этой продукции. Или поднялся на некоторых ресурсах вой: «Исчезает сахар!» Люди сведущие пропускают такие слухи мимо ушей, а вот далекие от сельского хозяйства обыватели приходят в волнение.

«Сельская газета», обратившись к компетентным источникам, проверила все фейки, развенчала недостоверную информацию и, как говорится, разложила товар по полочкам.

Аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) озаботились, что крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь за прошедшие семь месяцев стала Украина. И приводят завуалированную цифру: по словам авторов, за указанный период южная соседка экспортировала в нашу республику 15,5 тысячи тонн овощей. Кроме того, республика приобретала картофель у России, Азербайджана, Северной Македонии, Египта и Германии. Это — полуправда! А правда в следующем.

Чтобы было понятно: не всякий овощ — картофель. Да и вообще, бульба — это клубень. Зачем же путать боб с горохом и выдавать общую цифру украинского овощного импорта (15,5 тысячи тонн) за поставки исключительно картофеля?

Беларусь давно обеспечивает себя в полной мере продовольственным картофелем, акцентировали в Минсельхозпроде. Завозятся только клубни для промпереработки и в зимний период для удовлетворения спроса на свежий продукт. Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ стабилизировано в пределах 1 миллиона тонн. Так, в 2018 году произведено 975 тысяч тонн клубней, 2019-м — 1,1 миллиона тонн, 2020-м — 914 тысяч тонн, в 2021-м урожай картофеля ожидается на уровне прошлого года.

К использованию на территории республики допущено 184 сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции различного целевого назначения (для выпуска замороженного, гарнирного, жареного картофеля, оладий картофельных, полуфабриката фри, чипсов). В структуре посадок 75 процентов занимают сорта белорусской селекции.

Ежегодные объемы производства позволяют в полном объеме обеспечить этим продуктом потребности республики. Из нового урожая на семена пойдет 185 тысяч тонн, на промышленную переработку — 200 тысяч тонн, в торговлю, общепит (включая стабилизационные фонды) — 100 тысяч тонн, на прочую реализацию, включая свободные ресурсы (в том числе экспорт), — более 400 тысяч тонн.

Для гарантированного обеспечения населения свежей продукцией ежегодно в межсезонный период ведется закладка стабилизационных фондов в объемах, необходимых для бесперебойной торговли. Потребность торговых организаций в продовольственном картофеле — около 100 тысяч тонн, или 11 процентов от производства в общественном секторе республики. Для сохранности урожая у производителей есть картофелехранилища емкостью 775 тысяч тонн.

Сельхозпроизводители реализуют картофель по оптовой цене 0,50—0,60 рубля за килограмм.

Что касается внешнеторговых сделок в целом, то расклад таков. По данным Белстата за январь-июль 2021 года всего ввезено второго хлеба в Беларусь 17,5 тысячи тонн (0,3 процента от общего производства в республике), из них для выпуска чипсов – 2,1 тысячи тонн (12 процентов от всего ввоза). С начала массовой уборки (август-сентябрь) в республику поступило 568 тонн клубней, основное направление использования – промышленная переработка.Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом молодого картофеля из других стран (Азербайджан, Египет, Северная Македония, Пакистан и т.д.), доля Украины в общем объеме — 30 процентов (5,3 тысячи тонн). Вместе с тем за этот период в Украину из нашей страны экспортировано 6,8 тысячи тонн.

На экспорт поставлено в данный период 99,3 тысячи тонн на 25,8 миллиона долларов США (темп роста к январю — июлю 2020-го — 115,2 процента), что в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта.

Сахар есть. И в магазинах, и на складах

В редакцию «Сельской газеты» обратилась жительница Слуцкого района Надежда Рынкевич с вопросом, почему в местных торговых сетях трудно найти сахар-песок.

— Объездили с мужем несколько точек в райцентре. В «Евроопте» только кусковой, — сообщила читательница «СГ».

В чем проблема? А ее, как выяснилось, не было и нет. Сахар в начале сентября (непродолжительное время) действительно был в дефиците в некоторых магазинах, в том числе столичных. И ясно почему: сезон ягод и заготовок. Соответственно, повышенный спрос в этот период. Связываемся со Слуцком. В отделе торговли и услуг райисполкома несколько удивились нашему вопросу и объяснили: информации о каком-то ажиотаже из-за нехватки сахара у них нет…

Связываемся со Слуцким сахарорафинадным комбинатом. Предприятие работает и производит поставки. В отделе реализации на внутренний рынок сообщили, что на складе предприятия разный ассортимент продукции. Отгрузка идет каждый день согласно заключенным контрактам. А если в каком-то магазине нет сахара, нужно узнавать причины у работников торговой точки.

В целом предприятия сахарной отрасли Беларуси полностью обеспечивают внутренний рынок белым сахаром, сохраняя уровень отпускной цены с 2016 года, проинформировали в «Белгоспищепроме». Председатель концерна Анатолий Бубен оценил ситуацию на внутреннем рынке как стабильную:

— Запасы сахара на складах комбинатов — 12,7 тысячи тонн, в том числе 725 тонн — фасованного в тару для реализации торговым организациям. Из нового урожая на сегодняшний день произведено 12,8 тысячи тонн. Суммарное суточное производство — 3 тысячи тонн, а при запуске всех четырех заводов будет уже без малого 5 тысяч тонн. Что касается поставок сахара в торговые сети, то они осуществляются с учетом заявок потребителей.

Все четыре предприятия отрасли уже начали переработку сладкого корнеплода урожая-2021. Скидельский комбинат приступил к производству сахара 11 сентября, Слуцкий — 14-го, Городейский —18-го, Жабинковский сахарный завод запущен 23 сентября.

По итогам восьми месяцев 2021 года предприятиями концерна на внутренний рынок поставлено 117,7 тысячи тонн сахара, что почти на 8 тысяч тонн больше установленного на этот период плана отгрузки сахара белорусского производства для продажи населению.

Предприятия постоянно обновляют ассортимент. Так, зимой Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал поставки в торговую розничную сеть сахара категории экстра.

klimovich@sb.by