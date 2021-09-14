С 18 сентября 2021 года в Беларуси откроется охота на гусей (белолобый, серый, гуменник), канадскую казарку. Охота продлится по 12 декабря 2021 года.

При ружейной охоте разрешается применять гладкоствольное оружие с использованием патронов снаряженных дробью и использовать охотничьи собаки: все породы, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешается использовать ловчих птиц. Охотиться на данные виды можно в светлое время суток ружейным способом из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов без двигателя или с не работающим двигателем.

С 4 сентября 2021 года в Беларуси продолжается охота на рябчика и серую куропатку. Сезон охоты продлится по 12 декабря 2021 года. Охотиться на данные виды можно в светлое время суток ружейным способом с подхода и из засады. При ружейной охоте разрешается применять гладкоствольное оружие с использованием патронов снаряженных дробью и использовать охотничьи собаки: легавые, спаниели ретриверы, терьеры, таксы. При безружейной охоте разрешается использовать ловчих птиц.

Норма добычи всех видов не ограничена.

За нарушение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты предусмотрена административная (ст. 16.27 КоАП РБ) и уголовная ответственность (ст. 282 УК РБ). Хотелось бы напомнить охотникам о правилах соблюдения пожарной безопасности в лесах и торфяниках, а также о соблюдении чистоты в местах охоты, и мерах безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ