Есть такая профессия – Родину защищать. Вроде бы банальная фраза из известного советского фильма. Где только ее не применяют. Но смысл в ней на самом деле героический. А иногда и трагический…

Видео содержит потенциально опасный контент

Гибель в мирной Беларуси сотрудника в погонах при исполнении – это всегда шок. Профессии милиционера, военного, спасателя, конечно, подразумевают высокий риск для жизни – все это понимают. Однако в любой ситуации хочется верить, что самого страшного не случится.

К сожалению, не в этот раз. 28 сентября сотрудники КГБ отрабатывали в Минске адреса, где могли находиться лица, причастные к терроризму. В квартире по улице Якубовского по силовикам был открыт огонь из ружья. На поражение. Один из них получил смертельное ранение. Его товарищи ответными выстрелами из табельного оружия ликвидировали стрелка.

Чуть ли не до официального заявления правоохранителей трагическая история всплыла в известном деструктивном телеграм-канале. Там, как обычно, цепочку событий перевернули, выставив убийцу героем. Однако поразительно другое: уж очень оперативно появился у них возраст, место работы и имя отмороженного бэчебэшника. Называть его не стану: пес этого не достоин, его удел – презрение, забвение и людская ненависть. А откуда у заграничных экстремистов так скоро обнаружилась точная информация или, может быть, они заранее знали, что совершит поклонник прошлогоднего мятежа, не сомневаюсь, разберется следствие. СК возбудил уголовное дело по пункту 10 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Жена стрелка снимала происходившее на телефон. Парочка собиралась хайпиться в интернете на убийстве силовиков или собирала отчет для кураторов?

Жена стрелка снимала происходившее на телефон. Парочка собиралась хайпиться в интернете на убийстве силовиков или собирала отчет для кураторов?

И то, и другое омерзительно. Из опубликованного видео ясно, что убийца совершенно спокойно стоял с ружьем в руках и ждал, пока сотрудники выломают дверь и зайдут в квартиру. Действовал хладнокровно и уверенно.

К слову, одну деталь о личности стрелка все же приведу: он – работник ЕРАМ. Наверняка, как и айтишнички в целом, был при хорошей зарплате. Раз в десять большей, чем у врачей, учителей, аграриев и силовиков, которых подобные «угнетенные» режимом бчб-адепты называют в соцсетях шелухой, быдлом и терпилами. Да, это они о наших с вами женах, мужьях, родителях, детях, ведь представители этих неэлитных (с точки зрения «невероятных») профессий – и есть белорусский народ. То есть, мы с вами.

А ведь еще недавно многие из этого самого народа жалели компьютерную прослойку так называемого протеста. Мол, их, интеллектуалов, новаторов, будущее нации, побили – синие попы так и сверкали на всех оппопомойках. Оказалось, это были в основном фейки – «интеллектуалы» монтировали их в фотошопе.

А вот то, что они, как оказалось, готовы убивать – горькая правда. Может быть, наслушались своих беглых кумиров? Те ведь регулярно призывали и призывают свою паству к радикальным действиям, активному сопротивлению законной власти. Некоторые прямо заявляли о необходимости терактов и вооруженной борьбы. По сути, требовали проливать кровь. Первая жертва уже произошла. Осознают ли беглые поводыри свою ответственность за нее? Скорее всего, нет: возможно, для них это всего лишь сопутствующий ущерб. Повод заработать, набрать грантов, устроиться на заграничных харчах еще удобнее и ждать скорой победы…

В рядах сторонников мятежа остались только радикалы, террористы, откровенные предатели Беларуси

Президент Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что время заблудших прошло. С августа прошлого года обнародовано достаточно информации, чтобы до любого дошло, что именно происходило после выборов, кто раскачивал ситуацию и какое будущее ждало страну. В рядах сторонников мятежа остались только радикалы, террористы, откровенные предатели Беларуси.

Теперь очевидно: именно они убили настоящего патриота. Да, формально его застрелил из ружья конкретный адепт бчб-движения. Но, на самом деле, ответственность за это лежит на всех его «невероятных» сторонниках и их вождях, которые взбудоражили нашу страну, посеяли ненависть и вражду среди людей, устроили травлю целых социальных групп. Тех, кто готовил покушение на главу государства и его детей, собирался захватывать высших должностных лиц, убивать и калечить депутатов, журналистов, чиновников. Теперь некоторые из «революционеров» радуются в соцсетях, что погиб сотрудник КГБ, жалеют, что только один, респектуют своему герою – читай, убийце. Конечно, правоохранители должны найти этих нелюдей и привлечь к ответственности. Это вопрос чести.

Работа комитета госбезопасности не на виду. Ребята просто каждый день тихо делают свое дело – борются с преступностью, шпионажем, терроризмом, чтобы мы могли спокойно жить в своей стране. Они не ждут почестей, денег и славы. Для них Родина – наивысшая ценность.

На том самом ужасающем видео слышно, что погибшего сотрудника КГБ зовут Дмитрий. 28 сентября он отдал свою жизнь за мир и безопасность, за то, чтобы мы всегда были хозяевами на своей земле. Это подвиг. Спасибо, Дима… Беларусь будет помнить о тебе.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель