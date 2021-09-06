Благодарим всех за участие и поздравляем победителей!
София Лавренова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)
Артём и Божена Агажельские (гимназия г. Буда-Кошелёво)
Богдан Галицкий (Кривская средняя школа)
Забрать памятный подарок от Авангарда вы можете в редакции газеты.
София Лавренова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)
Божена и Артём Агажельские (гимназия г. Буда-Кошелёво)
Богдан Галицкий (Кривская средняя школа)
Ксения Валюшенко
Полина Купцова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)
Ксения Кунделева (начальная школа г. Буда-Кошелёво)
Ренат Муратов (Губичская базовая школа)
Матвей Мячиков (средняя школа № 1 г. Буда-Кошелёво)
Наталья Балахонова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)