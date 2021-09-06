Благодарим всех за участие и поздравляем победителей!

София Лавренова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)

Артём и Божена Агажельские (гимназия г. Буда-Кошелёво)

Богдан Галицкий (Кривская средняя школа)

Забрать памятный подарок от Авангарда вы можете в редакции газеты.

София Лавренова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)

Божена и Артём Агажельские (гимназия г. Буда-Кошелёво)

Богдан Галицкий (Кривская средняя школа)

Ксения Валюшенко

Полина Купцова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)

Ксения Кунделева (начальная школа г. Буда-Кошелёво)

Ренат Муратов (Губичская базовая школа)

Матвей Мячиков (средняя школа № 1 г. Буда-Кошелёво)

Наталья Балахонова (начальная школа г. Буда-Кошелёво)