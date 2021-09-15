Осенью, когда весь урожай уже собран, работы в плодовом саду не заканчиваются. Пока участок не покроется снегом, нужно много чего успеть сделать. Как же подготовить сад к зиме?

Перед наступлением зимы в молодых садах проводят ряд агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий:

Перекопка почвы в приствольных кругах с внесением удобрений, вспашка междурядий.

Своевременное удаление из сада растительных остатков, различного мусора, которые являются кормом для мышей.

Опрыскивание деревьев и почвы мочевиной 70-100 кг/га в целях снижения инфекционного запаса болезней и ускорения процесса разложения листьев.

Побелка деревьев для предотвращения морозобоин. Для этой цели используют стандартные садовые побелки или водоэмульсионную краску. Данное мероприятие проводят в октябре-ноябре (до наступления устойчивого похолодания.) При нарушении побелки в зимний период необходимо обязательно ее обновить в ранневесенний период (конец февраля-начало марта).

Перед наступлением устойчивых холодов обвязка штамбов еловыми и можжевеловыми ветками (иглами вниз), рубероидом, пергаментной бумагой, усохшими побегами малины, камышом. Солому использовать для обвязки нельзя, так как она привлекает мышей. При обвязке рубероидом во избежание ожогов коры смолистыми веществами, штамб дерева сначала обвязывают мешковиной. Нижнюю часть обвязки немного заглубляют и присыпают землей.

При наступлении устойчивого похолодания проводят борьбу с мышевидными грызунами. В плодовых насаждениях разрешено применять препарат «Гардентоп паста» методом раскладки в нору по 1-2 пакетика. Норма расхода 2-8 кг/га при высокой заселенности и 1-2 кг/га при низкой (до 100 нор/га). Приманки восполняют по мере поедания. Препарат шторм раскладывают по 1 брикету в каждую нору грызунов и восполняют по мере поедания.

Самый надежный способ защиты садов от зайцев — установка ограждения из проволочной сетки.

БУДА-КОШЕЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ

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