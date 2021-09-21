24 сентября 2021 года в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «Позаботься о безопасности! Стань заметней на дороге!», направленный на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости среди пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта.

За 8 месяцев 2021 год на территории Гомельской области зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 11 человек погибли и 70 – получили травмы различной степени тяжести. Из общего количества происшествий в темное время суток произошло 33 ДТП, в них погибли 8 человек и 25 – были травмированы. В 13 случаях пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.

С участием велосипедистов зарегистрировано 18 ДТП, в которых 5 человек погибли и 13 – получили травмы. В темное время суток произошло 3 ДТП, в которых погиб 1 человек и 2 – были травмированы.

Несмотря на агитационно-профилактическую работу, проводимую сотрудниками Госавтоинспекции по использованию участниками дорожного движения светоотражающих элементов, граждане пренебрегают данной мерой безопасности, считая её не столь важной или необязательной, а на велосипедах, мопедах и гужевых повозках световые фары или фонари зачастую просто отсутствуют. Однако, в соответствии с п. 17.1 Правил Дорожного движения при движении по краю проезжей части в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом, а в соответствии с п. 149 данных правил при движении в темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет, аналогичные правила действуют в темное время суток и в отношении гужевых повозок в соответствии с п. 159 ПДД.

При использовании в темное время суток световозвращающих элементов, световых приборов в виде фар или фонарей Вы позволяете водителю приближающегося транспортного средства вовремя заметить Вас и снизить скорость движения или просто объехать Вас.

За неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если пешеход находится в состоянии опьянения размер штрафа возрастает от 3 до 5 базовых величин.

Ошибочно полагать, что световозвращающие элементы актуальны только в сельской местности. Ведь в соответствии с ПДД использование световозвращающих элементов – обязанность каждого пешехода, который идет по проезжей части дороги в темное время суток. А дорога – это и улица города, и проезд дворовой территории. Основные городские улицы тротуарами оборудованы, однако, городские дороги, расположенные в частном секторе и на дворовых территориях, иногда не имеют не только тротуара, но и обочины, и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. В связи с этим требование об использовании световозвращающих элементов в темное время суток распространяется на каждого пешехода.

И помните, для водителя автомобиля, человек в тёмной одежде заметен на расстоянии 25-30 метров при ближнем свете фар. Одежда же со светящимися вставками позволяет заметить пешехода или велосипедиста на расстоянии 130-140 метров. При дальнем свете фар катафоты, бликующие фликеры «светятся» на расстоянии до 400 метров.

Чем больше световозвращателей на одежде и вещах идущего в сумерках человека, тем заметнее он для водителей, и тем меньше вероятность несчастного случая.