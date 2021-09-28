Пока мы спим, они работают. Почему в Буда-Кошелевском районе сеют озимые культуры круглые сутки

Буда-Кошелевские аграрии ведут посевные работы в две смены, чтобы в оптимальный срок выполнить сев озимых культур. Затяжные дожди, бесспорно, снизили темпы осенней посевной кампании, но сейчас работа в полном разгаре. На утро 28 сентября засеяно 36% площадей или 6370 га при плане 17 676 га. Работы планируется провести в сжатые сроки и закончить сев к 5 октября.

По темпам лидируют аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» и СУП «Андреевка». Они засеяли уже более 37% площадей, при том что в этих хозяйствах самый большой озимый клин: 4433 га и 2928 га соответственно. В ОАО «Николаевка» уже засеяли 49% площадей, но и озимый клин у них составляет 1591 га.

27 сентября «Авангард» побывал на полях ОАО «УваровичиЭлит». С воскресенья механизаторы перешли на двухсменный режим работы. Как рассказала директор сельхозпредприятия Наталья Маковская, в хозяйстве уже засеяно 58% площадей. Весь озимый клин составляет 753 га.