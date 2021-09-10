Сегодня работники льнозавода выразили свою любовь к родному краю и своей малой родине, присоединившись к фото-челленджу # МАЕЙКРАИНЕ и #ТОЕШТОНАСЯДНАЕ.

Колонна из 18 единиц техники, во главе которой трактор с государственным флагом, отправилась с территории льнозавода через близлежащие населенные пункты к месту проведения сельхозработ.

Как отметил заместитель директора ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин, подобные патриотические мероприятия всегда находят отклик в сердцах простых сельских тружеников. Ведь посредством их можно выразить свою любовь к родному уголку повседневным трудом. Также они призваны сплотить людей на общее дело, ведь все мы сегодня создаем свое будущее и будущее наших детей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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