Стоимость питания в учреждениях образования дифференцирована и зависит от режима работы учреждения, возраста ребенка, сообщила журналистам начальник отдела по организации питания Национального института образования Министерства образования Люция Михальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

«В учреждениях дошкольного образования стоимость питания зависит от режима учреждения, возраста ребенка и варьируется от Br2,75 до Br5,38. Это с учетом чернобыльской зоны», — сказала Люция Михальчук.

В учреждениях общего среднего образования стоимость зависит также от возраста учащихся, времени пребывания в учреждении и кратности питания. Если организация питания осуществляется учреждением образования самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, она составляет от Br1,31 до Br1,59. При организации питания сторонними организациями, например, Комбинатом школьного питания, другими субъектами общественного питания, к бюджетной стоимости добавляется повышающий коэффициент 1,3, соответственно стоимость варьируется от Br1,7 до Br2,07. Такая стоимость актуальна для одноразового питания.

По словам заведующей яслями-садом №122 Минска Елены Богуш, один день питания в саду стоит Br4,3. В него входит завтрак, обед, полдник и ужин. Кроме того, существуют льготы: многодетные семьи оплачивают только 50% от этой суммы, а дети-инвалиды имеют стопроцентную льготу.