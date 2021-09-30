День учителя – два коротких слова, но в них столько любви, доброты и мудрости тех, для кого учить – это не профессия, а призвание.

В преддверии праздника, который традиционно отмечается в первое воскресенье октября, чествовали лучших из лучших. Заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко от имени облисполкома и областного Совета депутатов поздравил педагогов и отметил, что учитель – второй человек после мамы, который не только учит читать и писать, но и воспитывает, формирует мировоззрение. Профессия сложная и не всегда благодарная, но именно она готовит будущее поколение нашей страны. – На Гомельщине сейчас около 60 тысяч всех работников системы образования – учителя, технический персонал и другие. К празднику наша область подходит с достойными результатами: в прошлом учебном году заняла первое место по централизованному тестированию, стала второй в республике по олимпиадному движению, значительных результатов достигла и в международных интеллектуальных состязаниях. Я сам учитель и горд тем, что состою в 60-тысячной армии педагогов Гомельской области, – отметил начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов. На торжественном мероприятии были вручены почетные грамоты облисполкома, нагрудные знаки Минобразования «Отличник образования Беларуси», почетные грамоты Минобразования, главного управления образования облисполкома, а также грамоты и благодарности Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Здоровья, удачи, мира и добра вам, учителя!

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