Стартовала подписная кампания на четвертый квартал, а значит, пора позаботиться о продлении подписки на районную газету, чтобы быть в курсе всех новостей и принять участие в традиционной благотворительной акции.

Напоминаем, оформляя подписку на районную газету, вы присоединяетесь к благотворительной акции. Так, в нынешнюю подписную кампанию, которая совпала с 90-летним юбилеем газеты, мы решили часть средств от подписки направить на укрепление материально-технической базы районного центра коррекционно-развивающего обучения и развития, оборудование противопожарной системой передачи извещений «Молния» социально-педагогического центра и на приобретение опрыскивателей для медучреждений района.

Подобные акции стали уже традиционными. За время их проведения мы с вашим участием помогли социально-педагогическому центру поскорее закончить ремонт, обновили детскую площадку в центре коррекционно-развивающего обучения и развития, инвестировали в здоровый образ жизни, восстановив ограждения площадки для мини-футбола в гимназии райцентра, приобрели игровое оборудование и мебель для воспитанников детского сада №1 райцентра, морозильник для перевозки вакцины от коронавируса для центральной районной больницы.

Но районная газета – это не только благотворительные акции. Здесь вы найдете самые актуальные статьи и репортажи, чтобы быть в курсе всех событий любимого города и района, а также беседы с интересными людьми, экскурсы в историю и многое другое.

Не забудьте продлить подписку на районное издание. Оставайтесь с нами и спасибо, что верите в нас и помогаете двигаться дальше!