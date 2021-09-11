Школьные занятия начались. Но где приятно и с пользой отдохнуть бесплатно? «Авангард» собрал топ-3 мест бесплатной занятости для школьников.

1. СДЮШОР «СПАРТА»

Владимир КИРПИЧЕВ,

директор школы олимпийского резерва:

– В нашем спортивном учреждении существуют 4 отделения: легкая и тяжелая атлетика, борьба, открытые на базе школ райцентра, и велоспорт, которым мы занимаемся с детьми на базе Коммунаровской, Уваровичской, Узовской и Гусевицкой школ. Для удобства детей и родителей занятия в секциях проводятся после обеда.

Детей мы берем с 7 до 9 лет и ведем их до выпуска. К слову, некоторые из них становятся настоящими спортсменами. В этом году мы набираем 50 человек по всем направлениям. Чтобы заниматься в наших секциях, ребенку нужно прийти со справкой о том, что он допущен к занятиям данным видом спорта, и пройти вступительные испытания. Родители должны написать заявление о согласии на посещение.

С 1 сентября до 1 октября мы навещаем школы, общаемся с учителями, узнаем про активных ребят и зовем их к себе. Наша реклама размещена на школьных инфостендах. Также всю необходимую информацию можно узнать по телефону 2-36-07.

2. Центральный районный дом культуры

Яна ПОКОТЫЛЮК, заместитель директора Дома культуры:

– На сегодняшний день у нас открыто 12 клубных формирований, из них 3 хореографического направления и вокальный кружок «Арфей». Большинство кружков осуществляют работу в выходные дни. Также у нас есть замечательный кружок «Мир творчества», где дети вяжут крючком и выжигают поделки, и любительские объединения по различным направлениям. Планируем открыть три театральных кружка для разных возрастных групп.

Никаких особых документов для посещения не требуется – только заявление от родителей. На хореографические кружки необходима справка о состоянии здоровья. Занятия планируются в соответствии с занятостью школьников.

Записаться к нам очень просто: достаточно позвонить по телефону 7-49-03 или прийти в Дом культуры и пригласить либо заведующего отделом творчества, либо руководителя кружка. Также на школьных стендах находятся рекламные баннеры. Мы принимаем детей круглый год.

3. Уваровичский центр детского творчества

Ирина ЗЫБЛЕВА, директор центра:

– Мы находимся в Уваровичах, а также проводим свои занятия на базе школ райцентра. У нас 9 направлений деятельности: декоративно-прикладное и художественное творчество, хореография, вокал, театральное, техническое творчество, эколого-биологическое, социально-педагогическое и общественно-гуманитарное направления.

Недавно у нас открылось инновационное направление: создание анимационных фильмов. Ребята уже успели показать себя на конкурсе и занять призовое место на республиканском уровне. В наши бесплатные клубы вступают дети от 6 до 17 лет. Большинство из них работают по выходным, чтобы не мешать учебе. Мы стараемся максимально подстроиться под график школьных и других дополнительных занятий.

Для записи в кружок необходимо заявление на имя директора и копия свидетельства о рождении, для объединений хореографической и спортивной направленности – справка о состоянии здоровья. Заявления принимаются до 15 сентября. При наличии большого количества людей мы собираем новые группы и направления в течение года.

Для получения дополнительной информации можно обратиться лично, позвонить по номеру 7-47-59 или посетить наш сайт.

Алина ЮРИНСКАЯ