Гул техники не стихает на полях СУП «Андреевка». Хлеборобы используют каждую минуту, чтобы своевременно и качественно провести кормозаготовку и осеннюю посевную.

Как отметил заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия Михаил Кабов, в нынешнем году в хозяйстве запланировано заготовить 51 тысячу тонн кукурузы на силос. Осознавая всю важность этой сельскохозяйственной кампании, аграрии трудятся практически весь световой день. К закладке кукурузной массы в траншеи приступили в двадцатых числах августа.

– Для нас сейчас главное – не снижать темпы, ведь от того, как нынче потрудимся, будет зависеть наличие кормовой базы. Несмотря на засушливую погоду, кукуруза уродилась неплохая. Задача номер один – своевременно и качественно ее убрать, ведь в зимний период основная ставка делается именно на животноводство. Ко всему стараемся подходить рационально. Кукурузное поле находится рядом с МТФ «Дуравичи», где и осуществляем трамбовку силоса в траншею, тем самым экономя топливо и сокращая количество техники на отвозке зеленой массы, – подчеркнул Михаил Михайлович.

В хозяйстве к зимнему периоду уже заготовлено 8466 тонн сенажа, 2215 тонн сена, кукурузного силоса уже затрамбовано на хранение более 5527 тонн. В сельхозпредприятии планируется заготовить 36,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота.

На кормозаготовке задействованы четыре кормоуборочных комбайна КВК-800. За рулем каждого из них настоящие мастера своего дела. Например, Михаил Кужанов в хозяйстве работает 16 лет, 11 из которых – механизатором. Для него убирать кукурузу – дело привычное, поэтому с поставленной задачей справляется на отлично.

– До того, как сесть за руль трактора, был водителем. Что сменил машину на трактор, нисколько не жалею, ведь так получается быть ближе к земле. По натуре я сельский житель, здесь мне все родное. Мое основное направление – кормозаготовка. Поэтому, когда начинается кормозаготовительная кампания, практически все время провожу в поле. Кроме того, занимаюсь дискованием, пахотой и внесением органических удобрений. Одним словом, работы у земледельцев круглый год хватает, – делится механизатор.

Михаил Николаевич убежден: на работе, как и дома, нужно быть хозяином, тогда и результат будет. Вот он и старается делать все так, чтобы за качество работы не приходилось краснеть ни перед коллегами, ни перед своими родными людьми. Дома нашего героя ждут супруга Елена, к слову, трудится она на свинокомплексе фуражиром, и трое детей. Двое его сыновей проявляют интерес к технике. Может, и они, когда вырастут, пойдут по стопам отца.

В производственном конвейере также задействовано 12 единиц техники на отвозке. Одним из тех, кому доверили это дело, является молодой механизатор Евгений Ковалев. Он, кстати, пришел в сельхозпредприятие молодым специалистом и, отработав положенный срок, здесь остался.

Две единицы техники также в круглосуточном режиме заняты трамбовкой кукурузного силоса в траншею.



И пока одни работники хозяйства заняты уборкой царицы полей, другие уже сегодня закладывают основу будущего урожая. Недалеко от Заболотья вовсю кипит работа. Здесь идет сев озимой пшеницы.

К севу озимой пшеницы земледельцы СУП «Андреевка» приступили 31 августа. До этого уже посеяли 114 га сурепицы и 915 га рапса. Всего в хозяйстве запланировано посеять 1500 га озимой пшеницы, 1000 га озимого тритикале, 500 га озимой ржи и 70 га озимого ячменя. Сев озимых зерновых культур на зерно в сельхозпредприятии планируют завершить к началу октября.

По словам первого заместителя – заместителя директора по производству СУП «Андреевка» Михаила Колесного, сейчас наступили технологические сроки сева озимых колосовых культур. Как показывает практика, озимые зерновые культуры из года в год дают выше урожайность, чем яровые. Особенно выручают эти культуры в засушливые летние месяцы, ведь набранная сила роста противостоит погодным аномалиям. Поэтому в хозяйстве ставка делается на озимую пшеницу, которая дает хорошую урожайность, да и закупочные цены на нее выше, а это, согласитесь, немаловажно. На утро пятницы уже посеян 221 га.

На севе озимой пшеницы задействованы два комбинированных посевных агрегата. На поле возле Хорошевки озимую пшеницу на тракторе Белорус-1523 с сеялкой засевает опытный механизатор Александр Исаченко. В одной связке с ним на дископаке трудится Андрей Домнич, который ведет подготовку почвы под сев.

От того, в какую почву лягут семена, безусловно, будет зависеть и качество посевов. Поэтому механизатор Андрей Домнич со всей ответственностью подходит к своему участку работы. В дисковании почвы он настоящий профессионал. Хотя в свое время отучился на слесаря контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, но по специальности не работал. Сразу решил, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством. И вот уже 11 лет не изменяет выбранному пути.

21 год трудится в хозяйстве механизатором и Александр Исаченко. За это время он попробовал себя во всех видах полевых работ. Последние годы занимается преимущественно севом, внесением минеральных удобрений и кормозаготовкой. Кроме того, мужчина участвует в уборочной страде. А пока аграрий делает все от него зависящее, чтобы с соблюдением технологического процесса внести семена в землю.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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