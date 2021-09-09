17 сентября белорусы впервые отметят День народного единства, учрежденный Указом Главы государства от 7 июня 2021 г. № 206. Дата выбрана не случайно: этот день – судьбоносная ключевая точка в белорусской истории, акт исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. В 1939 году 17 сентября несправедливость была исправлена, что позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей ООН. О том, как пройдет первое празднование Дня народного единства «Авангарду» рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Так, откроет череду мероприятий легкоатлетический забег «За единую Беларусь!», который состоится 11 сентября в райцентре. На следующий день Будакошелевщина примет эстафету республиканского автопробега «Символ единства». В агрогородке Коммунар работники РУП «Белоруснефть-Особино» передадут гостям мешок с зерном как символ вклада района в общий республиканский каравай. Из этих зерен планируют испечь большой каравай – символ большой и дружной страны. Затем эстафету автопробега примет Чечерский район. К участию заявлено 25 экипажей, но по пути следования к автопоезду могут присоединиться и больше машин.

Напомним, стартовал всебелорусский автопробег 3 сентября от стен Брестской крепости. Всего участники проедут более 7 тысяч километров по всем 118 районам страны и финишируют в Минске в День народного единства.

15 сентября в райцентре запланировано проведение велопробега «В единстве наша сила». В тот же день делегация района посетит общественно-культурный центр, где гомельские музыканты представят программу «Вечность», посвященную Великой Победе. На следующий день в художественной галерее им. Е.Е. Моисеенко пройдет диалоговая площадка. Во время мероприятия планируется обсуждение роли и значения 17 сентября в судьбе белорусов. К участию приглашаются представители общественных объединений, молодежь и все неравнодушные к этой теме граждане.

Кроме того, в честь праздника в соцсетях запущены флешмобы и фото-челленджи, в учреждениях образования и культуры проходят круглые столы, выставки, информационные встречи и классные часы, конкурсы и викторины.

Непосредственно в День народного единства в райцентре состоится митинг и возложение цветов на городском мемориале. Затем руководство района, депутаты и активисты общественных объединений заложат «Аллею Дружбы». И кульминацией праздника станет концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь, Белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята» Белорусской государственной филармонии. Завершит день молодежная дискотека и световое лазерное шоу.