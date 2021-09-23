Он отметил: на стоимость товаров влияет не только внутренний рынок, но и мировые тенденции. В том числе это касается пандемии, из-за которой в некоторых государствах приостановились производства. В Беларуси цены регулируются на законодательном уровне. В первую очередь это касается социально значимых групп, включающих 62 позиции продовольственных и непродовольственных товаров и 50 лекарственных препаратов. Под контролем торговые сети: они имеют определенную рентабельность, окупают затраты, при этом не спекулируют на ценах. Крупные сети могут закупать у производителя продукцию большими объемами, делать предоплату и за это получать дополнительную скидку. Таким образом формируют стоимость ниже и для покупателя. На Гомельщине цены на продовольственные товары растут медленнее, чем в других областях – мы на втором месте. – Мы отслеживаем ситуацию как у нас, так и в близлежащих регионах соседних стран, – рассказал Александр Качан. – На Украине молоко, куры, сахар стоят на 25-35% дороже. По сравнению с Брянской областью у нас на 43% дешевле говядина, на 33% яблоки, на 27% сметана, на 21% сливочное масло. Зато стоимость подсолнечного масла, лука, хлеба ниже у россиян. Александр Качан отметил, что уже стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. В этом году их проводят и в агрогородках. Дата окончания будет зависеть от спроса и погодных условий. В Гомеле осенние ярмарки проходят каждые выходные в каждом районе, самая большая площадка располагается на площади Восстания. К слову, в прошлом году в нашем регионе проведено 1300 мероприятий такого формата, где реализовано 5,5 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции.

Источник: http://gp.by

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