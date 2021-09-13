Перед прививкой — обязательный осмотр. В частности, врачи измеряют давление, температуру и насыщение крови кислородом.

Отвечают на все вопросы

Если в Брагинском и Чечерском районах первый компонент спасительной инъекции получила треть взрослых жителей, то в Жлобинском в два раза меньше. Чтобы исправить ситуацию, в цеха и офисы выезжают информационные группы, где есть практикующие медики и психологи. Одна из таких встреч прошла в актовом зале Жлобинского мясокомбината. Вопросы звучали разные. Были практические: можно ли делать укол беременным? И конспирологические — про чипирование. Информации в интернете много, самой разной, важно, чтобы люди получили профессиональную консультацию, поясняет лектор инфогруппы врач-инфекционист Гомельской областной инфекционной клинической больницы Инна Шакулина:

— Главное, что спрашивают: я привился, теперь не заболею? Нет. Это так не работает. Вероятность заболеть остается на уровне — 6—8 %. Но болезнь протекает в легкой форме. Привожу как пример нашу больницу. Там процент привитых очень высокий, и мы добились снижения заболеваемости среди персонала в разы.

В зоне доступа

Товаровед отдела сбыта мясокомбината Елена Федорович сказала, что вакцинировалась вся семья в различных пунктах:

— У папы и мамы первая прививка не вызвала болезненной реакции, а вот у меня гудела голова. Надеюсь, второй компонент пройдет без проблем. Очень нужна защита от этой заразы.

Кстати, в Гомельской области привиты постояльцы всех домов престарелых (возраст 60—80 лет) — нет ни одного серьезного осложнения.

Врач-интерн Жлобинской ЦРБ Бегенч Таганов ежедневно осматривает пациентов для вакцинирования: измеряет давление, температуру, насыщение крови кислородом, изу­чает наличие аллергических реакций. Медик делится впечатлениями о прививочном процессе в Беларуси и родном Туркменистане:

— Основная вакцина в двух странах — «Спутник V». Постоянно держу связь с родиной. В целом реакции на прививки одинаковы, переносятся довольно безболезненно, без осложнений.

На данный момент в Гомельской области открыты 200 прививочных пунктов. В этом списке поликлиники, больницы, торговые центры и даже гомельский железнодорожный вокзал. Медики обещают, что при ухудшении ситуации (четвертой волне ковида) оперативно можно развернуть еще 78 пунктов. Более того, по всему региону работает около 300 выездных бригад. Ежедневно прививку на Гомельщине делают от 6 до 9 тысяч человек.

Товаровед Елена Федорович убеждена, что нужно обязательно себя обезопасить от ковида: «Мы вакцинировались всей семьей».

Готовы ко всему

Очередная волна пандемии постепенно набирает ход. Есть небольшой рост заболеваемости. Очень важно, как она пройдет. Легкий весенний вариант этого года? Или более тяжелый сценарий зимы 2020/21? Этим летом ряд больниц региона вернулись из красной зоны к нормальному режиму работы. Однако при необходимости в Гомельской области могут выделить под ковид примерно 2200 коек. Создан резерв медикаментов, антисептиков и средств индивидуальной защиты.

Ученые заявляют: распространение коронавируса будет остановлено, когда показатель вакцинации населения планеты превысит 60 %. Так что буквально за пару месяцев мы должны улучшить ситуацию в несколько раз, если хотим победить ковид, поясняет главный государственный санитарный врач Гомельской области Сергей Белый:

— Для выработки коллективного иммунитета важно, чтобы массовая вакцинация прошла в течение полугода, так как самая распространенная вакцина «Спутник V» дает эффективную защиту на период от 6 до 9 месяцев. Нам надо в ограниченный период времени получить максимум людей с антителами. И для этого созданы все условия. Во-первых, это доступные пункты, где прививки можно сделать без заявки. Во-вторых, в области создан запас, где постоянно имеется около 66 000 вакцин.

Пятого сентября в Бе­ларусь прибыл груз с 1,5 миллиона китайской вакцины против COVID-19. Есть выбор: Vero Cell или «Спутник V». Теперь нас ожидает еще одна новинка — однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

На данный момент самые защищенные от COVID-19 профессии в регионе — это врачи, учителя и соцработники. Процент привитых в этих сферах от 65 до 75.

БОЛЕЗНЬ ОТСТУПАЕТ

В Гомельской области, где вакцинирована почти четверть населения, из привитых заболел только 0,1 %. На разных предприятиях с ростом количества сделавших прививку число заболевших уменьшилось в 4—6 раз, а в ОАО «СветлогорскХимволокно» в 11 раз. В августе на 1000 работников там было всего два заболевших COVID-19, это при 25-процентной вакцинации персонала.

СБ Беларусь сегодня

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