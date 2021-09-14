Пищевая зависимость – это нарушение психического состояния, при котором человек употребляет пищу не для того, чтобы утолить чувство голода, а для того, чтобы поднять настроение и получить приятные эмоции. Людям с пищевой зависимостью еда помогает справиться с волнением, тревогой, она помогает снять стресс.

С помощью еды человек будто бы решает свои проблемы – неприятности на работе, в семье, в общении с людьми. Например – вы устаете и испытываете стресс на работе. Что, как ни коробка конфет или пирожных, сможет поднять вам настроение?

Ссора с любимым человеком может превратиться в самый настоящий пир, после которого приходит непонимание и недоумение того, зачем это все было сделано. Еда дает человеку чувство удовлетворения, после которого он успокаивается.

Человек, «заедая» свои проблемы, концентрирует внимание на вкусовых ощущениях и у него действительно повышается настроение, а негативные эмоции исчезают.

Во время поедания пищи, человек успокаивается и забывает про неприятности. Таким образом, еда выступает как самый доступный антидепрессант. Но если еда и помогает на время отвлечься от проблем, они никуда не уходят и рано или поздно их надо будет решать.

Бывает, что случается наоборот – зависимость от еды возникает не от присутствия проблем, а от их отсутствия. В какой-то момент может показаться, что жизнь скучна или иногда говорят люди, что «тоска нападает», а может быть, человеку не хватает ярких впечатлений, или он просто страдает от безделья. Во всех этих случаях его будет «поджидать» холодильник.

Весь этот процесс ведет к еще большим проблемам, влияющим на человека и его самооценку: ожирение, отсутствие самоконтроля, нарушение обмена веществ, депрессия.

Признаки пищевой зависимости

Как и другие виды аддикций, пищевая зависимость имеет ряд признаков:

1. Постоянные и навязчивые мысли о еде – что съесть, что купить в магазине, что вкусного приготовить;

2. Невозможность самоконтроля в еде. Например, человеку, перед которым стоит полная коробка конфет, сложно ограничивать себя одной или двумя конфетами.

Моментальное резкое желание какой-либо пищи. Например, несмотря на то, что человек недавно пообедал, если он видит на прилавке магазина пирожные, то покупает несколько штук и съедает;

4. Если человек испытал какой-либо стресс, у него возникает желание съесть что-нибудь в качестве компенсации случившейся неприятности;

5. Участившиеся обещания человека поощрить себя «чем-нибудь вкусненьким» после того, как он сделает какую-либо неприятную необходимость. Например, «я сделаю уборку в доме, а потом куплю себе шоколадку, ведь я ее заслужила»;

Отсутствие желаемой пищи приводит человека к неприятным физическим ощущениям.

Причины пищевой зависимости (аддикции)

Пищевая зависимость относится к эмоциональному кругу зависимостей, когда с помощью определенного поведения, вида деятельности, занятия человек восполняет эмоциональные дефициты.

Основные причины пищевой зависимости формируются в раннем детстве: восполнение едой недостатка любви, признания, внимания к себе, устойчивости перед негативными эмоциями и страхами, приобретение через еду стрессоустойчивости, получение через еду утешения и поддержки, укоренение веры в то, что еда — основной и самый безопасный источник удовольствия.

Лечение пищевой зависимости

Способ коррекции пищевой аддикции включает в себя комплексную терапию. Применяется признанный во всем мире метод лечения пищевых расстройств: сочетание психотерапии, телесноориентированной терапии и диетологии.

Обычно, лечение людей с пищевой зависимостью проводится одновременно двумя специалистами: диетологом и психотерапевтом. Частые встречи с врачом, а еще лучше с группой таких же людей будут постоянно поддерживать, и мотивировать на соблюдение диеты. Как правило, на таких сеансах учат пересматривать свое отношение к еде. Специальные программы направлены на осознание, что еда — это не награда и не лекарство от неприятностей, а всего лишь способ получать вещества, необходимые для полноценной жизни.

Следует учесть, что при попытке ограничить потребление пищи такие люди становятся раздражительными, агрессивными или впадают в депрессию. Ведь еда для людей с пищевой зависимостью — это и лекарство, и утешение, и допинг. Именно поэтому такие люди продолжают есть, хотя большое количество еды способствует появлению у них все большего числа болезней: ожирение, гипертония, сахарный диабет и т.д.

Главное в процессе выздоровления от пищевой зависимости — осознание существования проблемы, понимание того, что является истинной потребностью: еда или радостные эмоции, которые человек от нее получает.

После этого необходимо научиться получать удовольствие и радость от жизни другими способами. Гормоны радости вырабатываются не только от еды, а еще от многих вещей, которые присутствуют в нашей жизни: занятия спортом, интересное хобби, общение с друзьями, занятия танцами и др.

Заключение

Пищевая зависимость в целом излечима, но это требует усиленной работы и огромного желания. Очень тяжело уловить момент, когда человек переступает грань между простым получением удовольствия и пищевой зависимостью. Это трудно сделать из-за того, что большинство людей не признают того, что у них есть определенные проблемы. Даже если человек понимает, что ест слишком много, он думает, что может остановиться в любое время и похудеть в кратчайшие сроки. Но это всего лишь иллюзия.

Очень тяжело сделать самый первый шаг на пути к исцелению. Но нужно понять, что еда — это не единственный источник удовольствия. Скольких дополнительных положительных эмоций лишает себя человек, зависимый от еды. Он не может полноценно общаться с друзьями и близкими, испытывая при этом весь спектр чувств, видеть красоту мира, окружающего его, радоваться восхитительной музыке, интересной книге и т.д. Не нужно бояться обратиться за помощью. Одному справиться с бедой гораздо тяжелее, чем с кем-либо.

Инструктор-валеолог И.В. Гусакова