Сегодня в рамках Единого дня информирования прошли встречи руководства района с трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций Будакошелевщины.

С работниками ДРСУ-184 встретился заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович. Обращаясь к присутствовавшим, Дмитрий Николаевич акцентировал внимание на том, что суверенитет является ключевым атрибутом государства, а его утрату можно расценивать как полную несостоятельность государственной власти, неспособность осуществлять внутреннюю и внешнюю политику без вмешательств извне. Наша независимость и суверенитет достались нам слишком высокой ценой.

– Ключевой фактор сохранения и укрепления суверенитета и независимости страны, прежде в сего, в единстве народа. Неслучайно 2021 год объявлен Президентом Республики Беларусь Годом народного единства, – подчеркнул Дмитрий Николаевич.

Также в ходе встречи были рассмотрены и другие актуальны вопросы. Среди которых вакцинация от коронавирусной инфекции и жилищное строительство.

С жителями Рогини встречу провела заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

В своем выступлении Людмила Адамовна подробно остановилась на теме единства белорусского народа, озвучив историческое значение воссоединения белорусского народа, и дала современные оценки значимости данного события. Также она рассказала о мероприятиях, приуроченных празднованию Дня народного единства.

– Мы, белорусы – единая нация, которая выбрала свой собственный путь развития и твердо его придерживается. Наша сила – в единстве. Когда мы едины – нам не страшны никакие испытания, – процитировала слова Президента Людмила Адамовна.

В рамках Единого дня информирования с сельчанами были подняты и другие насущные вопросы: противоковидные мероприятия и вакцинация, пожарная безопасность.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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