О существовании автономных пожарных извещателей сегодня знает каждый. Ежегодно благодаря извещателям на пожарах спасаются десятки человеческих жизней, в том числе и детских. И хотя у каждого спасенного своя история, их объединяет одно: людям, которые попали в беду, данный прибор сберег самое дорогое – жизнь.

Так, 19 октября, ночью в городе Жлобине в однокомнатной квартире произошел пожар. Благодаря сработавшему извещателю от гибели на пожаре спасена молодая семья с пятилетним ребенком. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Приведенный пример, бесспорно, доказывает необходимость установки извещателей в каждом доме и квартире. Маленький «помощник» способен предупредить несчастье ночью, когда все спят. Во время сна человек не чувствует запаха дыма, вдыхая продукты горения в то время, как пожарный извещатель реагирует на задымление мгновенно, издавая громкий звук, от которого невозможно не проснуться. Поэтому он должен устанавливаться во всех жилых комнатах. Оптимальная точка – в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери в направлении движения воздушных потоков. Допускается его установка на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее; на стене на расстоянии от потолка от 10 до 30 см.; не рекомендуется установка ближе 50 см. от угла.

Если вы установили дома АПИ, то для того, чтобы он долго служил верой и правдой, за ним необходимо правильно ухаживать. Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит АПИ готов исполнять свои функции.

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Не проявляйте безразличного отношения к собственной безопасности.

Берегите себя и своих близких!

Буда-Кошелевский РОЧС