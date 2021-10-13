Важнейшая задача семьи и школы — научить ребенка ответственно относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать модели поведения в экстремальных ситуациях.

В условиях современной цивилизации вопросы безопасности жизнедеятельности крайне обострились и приобрели характерные черты проблемы выживания. К сожалению, современного человека постоянно подстерегают различные опасности.

Очень часто взрослые не придают значения скрытой опасности, проявляя при этом непростительную беспечность, которая впоследствии может стоить жизни и здоровья им, их детям, окружающим людям.

Задача родителей и учителей – научить ребенка мерам предосторожности, которые помогут им не оказаться в рискованной ситуации. Конечно же, мы, взрослые, всегда заняты очень важными делами. Много работаем и постоянно куда-то спешим. Только потом, когда с ребенком случается беда, мы проклинаем себя за то, что вовремя не научили, не предупредили, не уберегли.

Школа – это место, где в течение учебного года дети и подростки проводят больше всего времени. Чтобы школьная жизнь не омрачалась неприятными и опасными событиями, существуют определенные правила.

Повседневное безопасное поведение

В течение учебного дня можно выделить периоды, во время которых нарушение правил может повлечь за собой опасность причинения вреда здоровью, как самого нарушителя, так и окружающих. В этих случаях соблюдение требований безопасного поведения особенно важно.

Безопасность на переменах

Перемены между уроками существуют для того, чтобы школьники могли отдохнуть, перейти из одного кабинета в другой, подготовиться к следующему уроку или зайти в буфет. Некоторые учащиеся понимают отдых как беготню по коридорам и лестницам, катание по перилам и возню с одноклассниками. Такие действия опасны.

Безопасное поведение в школе во время перемены:

по коридорам и лестницам идти шагом, не бежать, не расталкивать окружающих;

держаться правой стороны, чтобы не сталкиваться со встречными;

на лестнице придерживаться за перила, не съезжать по ним, не прыгать через ступеньки;

выполнять требования дежурных старшеклассников и учителей.

Безопасность в классе

Даже такое, казалось бы, спокойное место, как предметный кабинет может оказаться источником опасности. Во время урока неосторожный ученик может защемить пальцы откидной крышкой парты, ящиком стола, между стульями. Раскачиваясь на стуле, можно случайно придавить ногу себе или соседу. Тонкие края листов учебника или тетради грозят торопливым или невнимательным школьникам порезами, а еще более того опасно точить карандаши ножом или лезвием. Даже обычный грифель острого карандаша бывает причиной травмы. Кабинетная дверь при неаккуратном обращении способна прищемить руку или ударить по лбу.

Чтобы подобного не случилось, нужно:

на уроке аккуратно обращаться с учебными предметами и мебелью;

для заточки карандашей использовать безопасные точилки;

входя в класс или выходя из него, резко не распахивать и не захлопывать дверь.

Работа в лабораториях и мастерских

На уроках физики, химии и биологии требуется особая осторожность при выполнении лабораторных работ. То же самое можно сказать о занятиях в учебных мастерских. Приборы, химические реактивы, столярные и слесарные инструменты требуют строгого выполнения правил техники безопасности и определенных навыков использования.

Во избежание нежелательных последствий небрежности и неумения следует придерживаться определенных правил:

перед началом работы выслушать инструктаж учителя о технике безопасности;

во время работы точно следовать инструкциям;

не допускать шалостей или небрежности при выполнении работ или нахождении рядом с работающими;

не использовать оборудование и реактивы не по назначению.

Безопасное поведение в спортивном зале и на спортивной площадке

На уроках физической культуры может представлять опасность как оборудование спортивного зала или школьного стадиона, так и собственное поведение школьников. Урок физкультуры воспринимается многими как разрядка, возможность в движении сбросить напряжение, накопленное во время остальных занятий.

Тем не менее, все перечисленное должно происходить в рамках правил:

заходить в спортивный зал или на площадку только с разрешения учителя;

иметь для занятий установленную спортивную форму;

перед выполнением упражнений внимательно выслушать объяснения;

не трогать спортивных снарядов и оборудования без позволения учителя;

соблюдать правила культурного поведения, не нарушать дисциплину в зале, на площадке и в раздевалках.

Эти правила безопасного поведения в школе установлены для обычного течения учебного процесса. Однако не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций, во время которых неумение грамотно действовать может стоить здоровья, а то и жизни, и часто не одному человеку, а многим.

Немаловажную роль в безопасности детей играют правила безопасного поведения вне стен школы:

Правила личной безопасности на улице

Не вступайте в разговор с незнакомыми и случайными ребятами на улице.

Не играйте на дороге, идя из школы домой.

Не вступайте в разговор с нетрезвым человеком.

Будьте внимательны при входе в жилище. Не заходите в подъезд и лифт с незнакомым человеком.

Не играйте с наступлением темноты, а также в тёмных местах, на пустырях, свалках, рядом с дорогой, в пустых или разрушенных зданиях.

Никогда не садитесь в машину к незнакомому человеку.

Не слушайте на улице аудиоплеер: в наушниках невозможно распознать звуки, предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах и др.).

Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомых людей зайти в гости, послушать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере.

Обо всех подозрительных случаях и обо всём, что было на улице, сообщайте родителям.

Для того, чтобы защитить жизни Ваших детей, надо не забывать о том, что ответственность за детскую шалость или неосторожность несут, в первую очередь, взрослые. Именно мы обязаны своевременно предупредить ребенка и предусмотреть все меры безопасности. И, самое главное, ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних без присмотра! Также, родителям необходимо помнить, что за ненадлежащее содержание детей предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК РБ «Оставление в опасности».

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»