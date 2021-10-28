Три белорусские работы отмечены дипломами на XIX Международном фестивале православного кино «Покров» — 2021 в Киеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Дипломом удостоено анимационное кино «Диди» режиссера Ирины Тарасовой. По задумке авторов, Диди — фантастическое живое существо, обладающее волшебной способностью заставлять все вокруг расти, цвести и зеленеть. Оно появилось на свет из семечка, случайно найденного в лесу компанией зверят. Диди не имеет понятия, кто он и как туда попал. Со своими друзьями-зверятами он делает свои первые детские открытия, а также заставляет друзей по-новому взглянуть на их привычный мир.

Документальный фильм «Начало» режиссера Валерии Шишовой награжден дипломом «За проповедь милосердия». Работа отражает истории жизни некоторых братьев подворья. Они рассказывают о том, как пришли в монастырь, и с болью вспоминают, что было до этого момента.

В номинации «За веру, надежду, любовь» отмечен документальный фильм «История брата Максима» режиссера Анастасии Кобзаревой. Сюжет повествует о брате Максиме, который семь лет был городским бездомным. На подворье его привезли в инвалидной коляске. Здесь он встал на ноги и осуществил свою давнюю мечту.

Цель кинофестиваля «Покров» — популяризация фильмов христианского содержания и награждение лучших православных фильмов специальными призами. Фестиваль учрежден как ежегодный и проводится в канун или во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы.