Белорусские школьники в этом году завоевали на международных олимпиадах 80 медалей, сообщила сегодня журналистам консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Олимпиадное движение в стране является одной из составляющих национальной системы общего среднего образования. В Беларуси проводится республиканская олимпиада по 18 учебным предметам. Ежегодно в ней от 1-го до 4-го заключительного этапа принимают участие более 600 тыс. учащихся. Качественное проведение данного республиканского мероприятия, также грамотный отбор наших учащихся для участия в международных олимпиадах позволяют добиться высоких результатов и на международном уровне. Начиная с прошлого года, учитывая эпидемиологическую обстановку, международные олимпиады проводятся в онлайн-режиме. Несмотря на это, учащиеся нашей страны принимают активное участие во всех мероприятиях, на которые мы получаем приглашение. Так, в 2021 году принял участие в международных олимпиадах 91 представитель учреждений общего среднего образования страны, из которых 80 человек награждены медалями. В том числе 9 — золотыми, 29 — серебряными и 42 учащихся — бронзовыми медалями», — рассказала Анжела Кудоярова.

По ее словам, на протяжении многих лет белорусские школьники принимают участие в международных олимпиадах по физике, химии, математике, астрономии, биологии, географии и других. Так, в ближайшее время учащиеся Беларуси будут участвовать в первой международной олимпиаде по физике имени Ахмада аль-Фергани в Узбекистане.

«На международном уровне Беларусь отмечена как страна, уделяющая большое внимание образовательному уровню учащихся учреждений общего среднего образования. В 2022 году в нашей стране будет проходить международная олимпиада по физике. Ее проведение будет способствовать повышению имиджа нашей страны на международной уровне, а также популяризации белорусской системы образования», — отметила консультант управления.