Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19

На этом акцентировал внимание глава района Анатолий Гапоник на встрече с трудовым коллективом Буда-Кошелевского ГОЛХУ в рамках Единого дня информирования.

— Прививка от COVID-19 не защитит вас от болезни, но облегчит ее течение, — отметил Анатолий Генрикович. – Решение за вами. Только от вас самих зависит ваше здоровье и здоровье ваших родных и близких. Заставлять мы никого не будем. Это дело каждого. Не буду скрывать: у меня сегодня есть вопросы к медикам по качеству медицинского обслуживания. Но, прежде чем ругать медиков, давайте начнем себя: вакцинируемся и будем соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и правила. От социального дистанцирования до ношения масок. Медики делают все от них возможное, но они не всесильны. Именно вакцинация является сегодня самыми эффективным средством профилактики тяжелого течения и летальных исходов при COVID-19. Это факт. Судите сами, из 91 пациентов ковидного стационара только 7 вакцинированных. Причем все они стабильные. В реанимации вакцинированных и вовсе нет.

В ходе ИПГ поговорили также о накопительных пенсиях, кибермошенничестве и ответственности родителей за воспитание детей.