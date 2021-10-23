Так уж сложилось, что в основном в животноводческой отрасли трудятся женщины. Операторы машинного доения, телятницы, зоотехники, заведующие фермами и бригадиры – весь груз повседневных забот лежит на их хрупких плечах. Среди тех, кто посвятил этому нелегкому делу всю свою жизнь, Валентина Тынькова, ночной животновод на МТФ «Григоровка» КСУП «Кривск».

За плечами у женщины 36 лет работы в животноводческой отрасли. Причем, все эти годы она проработала на одном месте. Была там сначала дояркой, потом бригадиром, а после выхода на заслуженный отдых трудится ночным животноводом. Она признается, что с этой фермой связана практически вся ее жизнь. Когда-то ее мать здесь работала дояркой, а спустя годы любовь к земле и крестьянские корни и саму Валентину Александровну привели туда, где ее труд оказался востребованным и значимым, где впоследствии она реализовалась в профессии.

– На этой ферме я практически выросла. Жили мы в поселке Людково. В нашей семье было пятеро детей, и все мы частенько приходили на ферму помогать маме. К сельскому труду были приучены с ранних лет, так как держали приличное хозяйство. А раньше, не то что сейчас, почти в каждом дворе была живность. Сельчане держали коров, лошадей, свиней и птицу, огороды были большие. Мать на ферме работала, а отец – на тракторе, вот нам и приходилась брать на себя многие домашние обязанности. Тем не менее, и на учебу, и на игры со сверстниками время оставалось, все успевали. Несмотря на то, что в детстве мечтала о профессии продавца, после окончания школы, наслушавшись рассказов агитаторов, которые приезжали из разных уголков Советского Союза, отправилась за тысячу километров в город Бологое, что в Тверской области, учиться на зоотехника. Но, не выдержав долгой разлуки с близкими и родным домом, учебу оставила, – рассказывает Валентина Александровна.

После возвращения в родные края довелось нашей героине осуществить свою давнюю мечту – стать продавцом. Именно с этой профессии она начинала свой трудовой путь, три года проработав в магазине в Дербичах. Выйдя замуж за своего односельчанина, переехала домой. В скором времени в их семье родилась дочь Ольга. В декретном отпуске наша героиня долго не засиживалась, через десять месяцев уже вышла на работу. 23 года трудилась дояркой, а потом 10 лет была бригадиром. Сейчас на современных фермах большинство процессов автоматизированы, а Валентина Тынькова еще застала время, когда молоко приходилось доить в бачки, которые переносили вручную, и сливали в большие баки.

– Как бы там не говорили, сейчас на ферме стало легче работать. Раньше доярка должна была не только подоить корову и привести в порядок свое рабочее место, но и накормить животных, теляток напоить. Одним словом, выполняла самую разную работу. Сейчас же все эти обязанности распределены между доярками и животноводами. Тем не менее, труд на ферме легким вряд ли кто назовет. Сказываются и ранние подъемы, и физическая усталость, поэтому здесь задерживаются только те, кто предан своей профессии, кто не боится трудностей, кто прикипел к ней душой, – делится животновод. – Я по натуре сельский житель, поэтому такой ритм жизни для меня вполне привычен. Никакой работы не боюсь, все умею. К труду и своих четверых детей с супругом приучали. В перерывах между дойками всегда спешила домой, чтобы уделить им внимание, да и с хозяйством нужно было управиться. Все как-то успевала: и подворье в порядке содержать, и детей растить, и «пайки» обрабатывать. Одним словом, всегда трудилась не покладая рук. Не в моих правилах сидеть без дела. Практически все лето посвящаю огороду: выращиваю овощи, из которых готовлю различные разносолы. С удовольствием развожу цветы, в свободное время читаю прессу. Из любимых газет, которые регулярно выписываю – «Авангард» и «СБ. Беларусь сегодня». Им не изменяю уже много лет. Из районки всегда узнаю о событиях, происходящих на Будакошелевщине. Не скрою, особенно приятно видеть на страницах издания простых сельских тружеников.

По словам нашей героини, сейчас она наверстывает упущенное и старается больше времени проводить со своими родными и близкими. Благо, работа ночным животноводом позволяет это делать. К работе приступает в семь часов вечера, а заканчивает в шесть утра. За это время ей нужно проследить за кормовым столом и напоить животных, обойти все сараи, чтобы везде был порядок, убрать с проходов, принять при необходимости отел, проверить холодильное оборудование и другое. Работы хоть и много, но со всем справляется. А все потому, что от сделанного получает удовольствие. Женщина признается, что за 36 лет в животноводстве еще не устала от своих подопечных. И все больше убеждается, что ухаживать за ними – ее призвание. Поэтому и остается преданной до конца однажды выбранной профессии. А многочисленные грамоты и благодарности различных уровней – лучшее подтверждение тому, что выбором она не ошиблась.

11 октября Валентина Тынькова отпраздновала свое 60-летие. За большим семейным столом собралась вся ее дружная семья. Именно ее она считает самым главным своим богатством и достижением.

– Для меня самое большое счастье, когда у детей и внуков все хорошо. Считаю себя счастливым человеком, ведь дети выросли достойными людьми. К тому же, я всегда занималась любимым делом. Не так уж и важно, где и кем ты работаешь, главное – как относишься к своей работе и какую пользу приносишь. Несмотря на то, что на ферме я тружусь много лет, каждый день иду туда с хорошим настроением. Уверена, если сделал что-то за день хорошее, значит, он был прожит не зря, – поделилась Валентина Александровна.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора