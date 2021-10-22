В Барановичах трое подростков сожгли ритуальные венки на Вечном огне. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В сквере у городского Дома культуры находится памятник воинам и партизанам, освобождавшим Барановичи от немецко-фашистских захватчиков 8 июля 1944 года. У подножия мемориала горит Вечный огонь. Вечером 18 октября очевидцы сообщили в милицию, что кто-то бросил в пламя ритуальные венки. Возмущенные люди пытались остановить хулиганов, но те скрылись.

Сотрудники милиции выяснили личности злоумышленников. Ими оказались подростки. Одному из них — 14 лет, двум другим исполнилось по 13.

Следователь провел осмотр места происшествия. Допрошены свидетели, назначены экспертные исследования. Сейчас с участием юношей проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.