В Гомеле на площадке возле филиала ГЦК «Центр инклюзивной культуры» открылась мобильная выставка под открытым небом «Просто дети в школе». Она рассказывает об успехах шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, их друзьях-одноклассниках, родителях и учителях.

Каждый житель и гость города может познакомиться с историями детей, которые учатся в обычных школах, дружат со сверстниками, мечтают о будущей профессии и чувствуют, что их понимают и принимают.

Выставочный проект проходит в рамках информационной кампании «Просто дети в школе», которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

В фокусе фотовыставки не только школьники с инвалидностью. Инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса. Учителя и другие работники школы, друзья-одноклассники и родители – такие же герои проекта, ведь благодаря их поддержке дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка.

Фотовыставка о школьных буднях детей с инвалидностью «Просто дети в школе» пробудет в Гомеле до 20 октября, а после переедет в Брест. До ноября экспозиция посетит все областные центры страны.