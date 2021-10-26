Почему теплые? Потому что все они выполнены при помощи шерсти. Сегодня прошла презентация работ учащихся объединения по интересам «Фантазия» народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараўніца» под названием «Теплые истории».

Представлены картины и фигуры, созданные руками детей от 6 до 14 лет. Предметы экспозиции были сделаны при помощи шерсти различными видами валяния: плоское, объемное, мокрое. Также несколько экспонатов нарисованы шерстяной акварелью. В выставке участвуют работы-победители районных, областных и республиканских конкурсов декоративно-прикладного творчества.

Светлана Крикун, руководитель объединения по интересам «Фантазия», признается, что каждая выставочная работа является абсолютно уникальной. Здесь тебе и ветеран с семьей, рассказывающий о своих победах, и спортсмены, и герои белорусских народных сказок, и нарядные костюмы с элементами «шерстяной вышивки». Кстати, модели костюмов очень положительно и высоко оценило областное жюри. Ведь они не только красивые, но и комфортные. К тому же, их можно носить в повседневной жизни.

В рамках выставки для школьников был организован мастер-класс по валянию, на котором каждый мог попробовать себя в этом. Дети с удовольствием попробовали себя в новом виде творчества.

На открытии присутствовали начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко, главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Тамара Кузьменкова, методист районного учебно-методического кабинета Татьяна Козлова, директор Уваровичского центра детского творчества Ирина Зыблева, а также учащиеся городских школ.

Алина ЮРИНСКАЯ

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