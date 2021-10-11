Свое увлечение Раиса Михайловна нашла около 8 лет назад. Как правильно вышивать, ей показала ее знакомая.

Картин за это время собралось много, точное число никто не подсчитывал, но все работы достойны внимания. Могу предположить, что в коллекции около 40 работ. Свою первую картину «Казанская Богородица», вышитую бисером, Раиса Михайловна подарила своей дочери Людмиле. Кстати, ее дочь тоже вышивает, и на выставке есть и пара ее работ тоже. Много подарочных работ уехало в Италию, где проживает сын Андрей. Местные жители были очень восхищены кропотливой работой и такой красотой, которая получается на финише. Ну а новые владельцы картин рады таким подаркам.

В коллекции много разных работ: это пейзажи, и портреты, и сюжетные картины, но больше всего в коллекции вышито икон бисером. Это то, что доставляет особое удовольствие. И когда начинаешь вышивать — обязательно с благодатью, с любовью и молитвой. Часть вышитых икон освещается в храме.

Свою выставку Раиса Михайловна приурочила ко Дню Матери. Название выставки звучит так: «Если веришь в чудеса…».

Алина ЮРИНСКАЯ