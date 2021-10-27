26 октября в 12:41 на ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре сарая в п. Заречье Чеботовичского сельсовета. В результате пожара уничтожен деревянный сарай. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

С наступлением осени многие жители района избирают наиболее простой и быстрый способ уничтожения сухих листьев, веток и мусора — сжигание. Увлеченные работой хозяева слишком поздно замечают, что пламя, подхваченное ветром, уже перебросилось на близлежащие территории и располагающиеся рядом постройки. Огонь становится неуправляемым и справиться с ним без помощи спасателей уже невозможно.

МЧС напоминает! На приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, НО только при соблюдении следующих условии:

— разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.

-места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения.

-процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.

-по окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.

-использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига) не допускается.

Всегда помните об этом и не допускайте ошибок!

Буда-Кошелёвский РОЧС