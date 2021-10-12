Сегодня, 12 октября, призывная комиссия района продолжила работу в рамках осенней призывной кампании.

В ее составе: военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв, главный врач Буда-Кошелевской райбольницы Станислав Крылатов, врач, руководящий работой специалистов Александр Хвесько, заместитель начальника РОВД Евгений Овчинников, секретарь комиссии Виктория Ракова.

22 призывника узнали, где им предстоит проходить срочную службу.

Председатель призывной комиссии военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв интересовался желанием призывников служить в Вооруженных Силах РБ и об их отношении к военной службе. Также членами призывной комиссии обсуждались вопросы состояния здоровья призывников.