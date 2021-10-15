Мероприятие состоялось в рамках Недели нулевого травматизма.

Перед представителями трудовых коллективов района выступили специалисты по охране труда организаций Буда-Кошелевского района: начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева, начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич, заведующий отделением профилактики УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Ольга Жарина , государственный инспектор Буда-Кошелевской районной энергогазинспекции Гомельского межрайонного отделения филиала госэнергогазнадзора по Гомельской области Виктор Коротчиков, инспектор Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Хацулев,госавтоинспектор государственной автоинспекции отдела внутренних дел райисполкома Александр Васильцов и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева.

На повестке дня были вопросы: несчастные случаи на производстве, визиты мобильной группы, медицинские осмотры в связи с эпидемиологической ситуацией, вакцинация, правила безопасной работы, нарушения правил эксплуатации, обеспечение пожарной безопасности на рабочем месте, организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и.т.д.