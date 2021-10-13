В преддверии оного из самых светлых и трогательных праздников – Дня матери – первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олег Архипенко поздравил с праздником тружениц сельхозотрасли.

В связи с эпидемиологической ситуацией формат празднования в нынешнем году изменился. Самые активные, инициативные и трудолюбивые представительницы прекрасной половины человечества, которые носят почетное звание «Мать», принимают поздравления от представителей власти прямо на рабочих местах, что нисколько не уменьшает значимости событий.

Сегодня теплые слова поздравлений труженицам сельхозотрасли направил Олег Архипенко. Памятные подарки и благодарственные письма от районного исполнительного комитета в торжественной обстановке вручены оператору машинного доения ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Марине Максименко, кладовщику ОАО «УваровичиЭлит» Елене Печниковой, подсобной рабочей в садоводческой бригаде КСУП «Кривск» Валентине Чижовой и главному бухгалтеру ОАО «Юбилейный-Агро» Татьяне Емельяненко.

– Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, достойный искреннего уважения, восхищения и признательности. Желаем вам душевного тепла и спокойствия, мира и семейного счастья. Пусть жизнь будет полна радостных и счастливых моментов, а душа наполнена гордостью за своих детей, – пожелал Олег Леонидович.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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