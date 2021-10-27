«Положительная динамика есть, но опухоль всё ещё активна», – описывает состояние сына Анна Васильцова. У мальчика летом этого года диагностировали рак глаз третьей–четвёртой стадии.

Ретинобластому обнаружили, когда Марку не было и одиннадцати месяцев. С болезнью боролись в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Всё, что могли сделать белорусские медики для выздоровления маленького гомельчанина, пройдено. Но для ремиссии этого оказалось недостаточно: необходимо лечение лазером, которого в Беларуси нет.

Семья Васильцовых связалась со швейцарской клиникой, специализирующейся на этом заболевании. Профессор Фрэнсис Мунье готов взяться за «сложные глазки» Марка. Цена жизни и зрения мальчика — 75 880 евро. Марк должен быть в клинике 24 ноября этого года. На данный момент собрано около 20 тысяч евро.

У родителей нет возможности самостоятельно оплатить лечение сына, поэтому они обращаются ко всем неравнодушным.

Номер для связи с мамой Анной: +375 (44) 748-90-96.

Ребёнок находится под опекой социально-благотворительного учреждения «КиндерВита». Осуществить быстрый платёж можно на сайте фонда kindervita.by.

Пополнить баланс МТС +375 (33) 691-48-13.

Благотворительные счета в ОАО «Беларусбанк» УНП 100325912 БИК AKBBBY2X;

Счета открыты в отделении 300/3055 — г. Гомель, ул. Ильича, д. 93, на имя Васильцовой Анны Николаевны.

Транзитный счёт BY12AKBB38193821000310000000;

В белорусских рублях BY69AKBB31340000009770070000;

В евро BY28AKBB31342000004750070000;

В российских рублях BY98AKBB31343000004540070000;

В долларах BY21AKBB31341000005500070000;

Через систему ЕРИП: Платежи – Благотворительность, общественные объединения – Помощь детям, взрослым – КиндерВита. Код услуги в ЕРИП: 4764221 (в первой графе ФИО указать «для Марка»);

Карта Беларусбанка: 6711 7600 2218 9159 до 10/24. Имя пользователя: INSTANT CARD. Путь пополнения карты через систему ЕРИП: банки, НКФО – Беларусбанк – пополнение счёта – номер счёта BY67AKBB30140010180540070000 – сумма;

Карта Сбербанка России: 5469 3800 8193 4001 (Юлия Владимировна С. (по доверенности учреждения));

Альфа-Банк: путь зачисления через InSync: перевод/платёж – переводы – юридическому лицу – по УНП и номеру счёта – УНП: 193544063; счёт: BY37ALFA31352A10310020270000 – получатель: КиндерВита; назначение: для Марка;

Приорбанк: путь пополнения в приложении: произвольный платёж – вводятся данные по счёту – БИК PJCBBY2X, получатель платежа: Учреждение КиндерВита, УНП 193544063, IBAN: BY35PJCB30150671741000000933, назначение: для Марка.