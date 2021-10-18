Мошенник обманул нескольких покупателей спортивного товара, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники уголовного розыска Центрального РОВД Гомеля установили уже четверых обманутых покупателей из разных городов страны.

19-летний неработающий гомельчанин в Instagram разместил объявление о продаже брендового спортивного товара. На картинках были спортивные костюмы и кроссовки известной фирмы. При этом цены — ниже рыночных. Продавец предупреждал потенциальных покупателей о принципиальной позиции: пересылает одежду и обувь только после полной предоплаты. Деньги нужно было перевести на его банковскую карту. При этом никакого товара у него не было.

Трое покупателей перевели гомельчанину Br205. После этого продавец не выходил на связь. Обманутые обратились в милицию.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного повторно. При этом аферы продолжились — он снова «продал» товар минчанину. Житель столицы перевел мошеннику Br105. Так, уголовное дело в отношении гомельчанина пополнилось еще одним криминальным эпизодом.

В этом году предприимчивый молодой человек был осужден по аналогичной уголовной статье. По приговору суда ему было назначено наказание в виде штрафа. Однако он продолжил аферы.

«Наиболее распространенные ситуации мошенничества с использованием интернета: хищения под видом продажи товара с использованием торговых интернет-площадок, создание сайтов-«двойников» различных банков, а также по продаже товаров. Также распространены хищения денег с банковских счетов физических лиц с использованием доступа к картам потерпевших посредством сотовой связи и интернета», — рассказали в УВД.