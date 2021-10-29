ОВЕН. Отличная неделя для раскрытия ваших творческих способностей, удовлетворения желаний, максимального проявления лучших качеств. Вам показаны активность, свидания, встречи, переговоры.

ТЕЛЕЦ. Вам придется активно защищать свой авторитет. Эмоции могут повернуть ход событий не в вашу пользу. Не идите на поводу чрезмерной гордости, займитесь лучше каким-нибудь делом – и ситуация стабилизируется сама собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для тех, кто обстоятельно спланировал и только потом реализовал план действий. Вероятна финансовая удача или благополучное завершение начатого дела. Не исключены перемены в личной жизни.

РАК. Ваши новые идеи принесут успех. Постарайтесь сохранить равновесие, хладнокровно рассматривая даже самые сложные проблемы. Обстоятельства позволят встретить человека, который может стать вашей опорой на долгом жизненном пути.

ЛЕВ. В сфере профессиональной деятельности вы без особенных усилий сможете справиться с любым делом. Блестящие организаторские способности и стремление вести за собой массы помогут вам сплотить вокруг себя ряды единомышленников.

ДЕВА. Неделя благоприятствует семейным отношениям. Почувствуете себя нужными, востребованными и незаменимыми. С вами рядом будет один-единственный, но бесконечно дорогой вашему сердцу человек.

ВЕСЫ. Хороший период для развития коммерческих связей, личных отношений. Финансового успеха добьетесь с помощью партнеров или влиятельных покровителей. Прекрасное время для общения с противоположным полом.

СКОРПИОН. Вам следует больше полагаться на собственную интуицию, чем на опыт и дружеские советы. В отношениях с коллегами не проявляйте властности либо излишнего покровительства: вас неправильно поймут. В личной жизни вероятны приятные перемены.

СТРЕЛЕЦ. Звезды готовят немало соблазнов и искушений, в борьбе с которыми вы выйдете победителем. Препятствия на пути помогут разбудить ваши скрытые внутренние силы. Постарайтесь сдерживать эмоции.

КОЗЕРОГ. На этой неделе многим обеспечены интересные встречи. Общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников будут очень полезны для психологической разгрузки после тяжелого трудового дня.

ВОДОЛЕЙ. Успешный период для начала любого важного дела. Однако не исключено, что ваша потребность в признании создаст много проблем или отрицательно скажется на авторитете. Не пытайтесь идти напролом, не действуйте с позиции силы – ситуацию можно изменить другими методами или с другими партнерами.

РЫБЫ. Эта неделя пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что хорошо скажется на авторитете. Благоприятный период для духовного преображения, преодоления сомнений.

© Правда Гомель