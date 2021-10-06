Овен. Неделя откроет много новых возможностей. Вероятны удачные совпадения. Они натолкнут вас на отличные идеи, станут настоящей подсказкой судьбы. Небольшое путешествие поднимет настроение, поможет почувствовать себя бодрее и энергичнее.

Телец. На этой неделе будет не так-то легко сохранять самообладание. Это время, когда небольшой успех вы склонны расценивать как самую важную победу. Неудивительно, что любые события вызовут гораздо больше беспокойства, чем обычно.

Близнецы. Неделя будет плодотворной, но довольно напряженной. Дел много, захочется с каждым из них справиться отлично, но здравый смысл подскажет, что это не всегда возможно. Держите свой перфекционизм в разумных рамках, не тратьте силы на улучшение того, что и так достаточно хорошо.

Рак. Начало недели – время, когда очень пригодится умение относиться к проблемам философски, а мелкие неудачи воспринимать с юмором. Сосредоточьтесь на том, что зависит только от вас, и вы поймете, что это не так уж и мало.

Лев. Начало недели – период, когда не стоит спешить с решениями, особенно если дело касается денег. Нежелательно давать в долг. Удачное время для новых начинаний: многое получится хорошо.

Дева. Может казаться, что события развиваются слишком медленно. Вам хочется скорее достичь целей, но то обстоятельства этого не позволяют, то окружающие никуда не торопятся. Все получится, хоть и чуть позже. Свободное время используйте, чтобы разобраться с накопившимися мелкими делами.

Весы. Благоприятная неделя, обещающая успехи во многих делах. Можно сразу взяться за что-нибудь сложное и важное. Неожиданно появятся сильные союзники. Перемены к лучшему становятся возможными там, где вы на них и не надеялись.

Скорпион. Какие бы трудности ни возникали на этой неделе, будьте уверены: вы сможете их преодолеть. Если возьметесь за что-то совершенно новое, то добьетесь отличного результата. Будьте терпеливыми и деликатными с близкими.

Стрелец. Начало недели – время, когда вы ни себе, ни другим не даете покоя. Хочется действовать. Но прежде чем переходить к конкретным шагам, составьте план, подумайте, как могут развиваться события, как будете поступать в тех или иных обстоятельствах.

Козерог. Неделя сложится хорошо, а к концу ее обязательно добьетесь успеха именно в той сфере, которая сейчас для вас особенно важна. Люди, которые вам дороги, предложат что-то интересное, так что запоминающихся моментов будет немало.

Водолей. Начало недели принесет интересные события и новые открытия. Многие начинания окажутся чрезвычайно удачными. Решительность, с которой действуете, позволит преодолеть любые преграды, возникающие на пути. Будет много интересных знакомств. Совершенно неожиданно они могут оказаться полезными.

Рыбы. Первые дни недели порадуют вдохновляющими новостями и удачными совпадениями. Это время, когда задачи, прежде казавшиеся сложными, можно решить быстро, почти не прикладывая для этого усилий. Справитесь с работой, которая прежде давалась плохо.

© Правда Гомель